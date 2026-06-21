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Οι αρχές συνέλαβαν έναν 36χρονο άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για απειλές, ληστεία και βανδαλισμούς μετά τον τραυματισμό πέντε ανδρών.

Τρία από τα θύματα, ηλικίας 22 έως 39 ετών, χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ωστόσο η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η αστυνομία και η πολιτική ηγεσία της χώρας καταδίκασαν απερίφραστα τα περιστατικά, τονίζοντας ότι η βία και ο ρατσισμός δεν έχουν θέση στην κοινωνία.

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Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Σκωτίας ερευνά μια σειρά βίαιων επιθέσεων, πιθανόν με αντιμουσουλμανικό κίνητρο, που διαπράχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Εδιμβούργο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνδρες.

Ένας 36χρονος λευκός Σκωτσέζος συνελήφθη και κατηγορείται για απειλές, ληστεία και βανδαλισμούς. Τρία από τα θύματα χρειάστηκε να νοσηλευτούν, αλλά δεν απειλείται η ζωή τους.

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Αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με τον ύποπτο και τον συνέλαβαν γύρω στις 23.30 το βράδυ (ώρα Ελλάδας).

«Θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα υποστήριξης σε όλες τις κοινότητές μας, ότι δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό ή θρησκευτικό μίσος, σε μια Σκωτία που βρίσκεται στα καλύτερά της όταν είμαστε όλοι ενωμένοι», είπε η υπαρχηγός της αστυνομίας Κατριόνα Πάτον, καταδικάζοντας τις βιαιοπραγίες.

🚨 BREAKING: A 36-year-old white Scottish man is being investigated by Counter Terrorism Police after five people were stabbed in Edinburgh



He said after his arrest: "I'm protecting the country from these fucking Muslim bastards raping our young daughters" pic.twitter.com/ssrecw0hgi — Politics UK (@PolitlcsUK) June 20, 2026

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει έναν γυμνόστηθο άνδρα να περιφέρεται στους δρόμους της πρωτεύουσας της Σκωτίας, κρατώντας ένα όπλο.

Η αστυνομία έλαβε πολλές κλήσεις που κατήγγειλαν «βίαιες επιθέσεις, απειλές, κλοπές και βανδαλισμούς» από τον ύποπτο.

Σύμφωνα με το BBC, οι επιθέσεις φαίνεται ότι ξεκίνησαν κοντά σε ένα τζαμί. Δύο άνδρες τραυματίστηκαν αρχικά στο Σάιτχιλ, ένα προάστιο στο δυτικό Εδιμβούργο, και μεταφέρθηκαν το νοσοκομείο. Άλλοι τρεις άνδρες δέχτηκαν επίθεση σε άλλες περιοχές. Τα θύματα είναι ηλικίας από 22 έως 39 ετών.

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NEW: Five men have been stabbed in a series of anti-Muslim attacks as a bare-chested man was seen roaming the streets of Edinburgh with a large weapon.



He said after his arrest: "I'm protecting the country from these fu***** Muslim bas***** raping our young daughters"



The… pic.twitter.com/eSt9A4jnBd — DOAM (@doamuslims) June 20, 2026

Ο πρωθυπουργός της Σκωτίας Τζον Σουίνι δήλωσε «βαθύτατα ανήσυχος» από τα συμβάντα αυτά και τόνισε ότι «η βία, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία δεν έχουν θέση στη χώρα μας».

Σύμφωνα με τη Σκωτσέζικη Ένωση Τεμένων και την αντιρατσιστική ΜΚΟ MEND, που αγωνίζεται κατά της ισλαμοφοβίας, πολλά από τα θύματα είναι μουσουλμάνοι. Η MEND ανέφερε ότι το βίντεο του γυμνόστηθου άνδρα τον δείχνει επίσης να φωνάζει ότι πρέπει «να προστατευθεί η χώρα» από τους μουσουλμάνους.

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🚨 #BREAKING: A 36-year-old man has been arrested after an alleged anti-Muslim attack in Scotland that left five people injured.



Police said the victims, aged 22, 22, 24, 27, and 39, suffered injuries that are not believed to be life-threatening. Counter Terrorism officers have… https://t.co/vQ63Q7DVSa pic.twitter.com/tuqxNsKsdF — The Globe & News (@TheGlobeNewt) June 20, 2026