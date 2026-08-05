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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν πριν από λίγο στην περιοχή Πρόσπεκτ Χιλ της Βόρειας Καρολίνας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σημειώθηκε μαζική ένοπλη επίθεση με απολογισμό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολλούς νεκρούς.

Όπως μεταδίδει το Fox News, οι αρχές κάνουν λόγο για περιστατικό μαζικών πυροβολισμών που έχει προκαλέσει μεγάλο αριθμό θυμάτων.

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BREAKING: Multiple people dead, 1 person hospitalized in Prospect Hills, North Carolina, Caswell County official says pic.twitter.com/bSak1K6gPv — Fox News (@FoxNews) August 5, 2026

Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Caswell ανακοίνωσε ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 8:30 το πρωί.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ερευνητές από το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Caswell, την Τροχαία της Βόρειας Καρολίνας (State Highway Patrol) και το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας εντοπίστηκαν έξω από κατοικία, όπου διεξάγονται οι έρευνες.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αν υπάρχει ύποπτος ή αν έχει πραγματοποιηθεί κάποια σύλληψη.

Παράλληλα, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των εμπλεκομένων ούτε ο ακριβής αριθμός των θυμάτων. Το μόνο που έχει επιβεβαιωθεί είναι ότι ένας τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.