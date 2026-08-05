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Οι αστυνομικές αρχές ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό το πρωί της Τετάρτης μετά από κλήση για βοήθεια στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία.

Το Γραφείο Ερευνών της Βόρειας Καρολίνας διεξάγει έρευνα για το συμβάν, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει επίσημο αριθμό θυμάτων.

Οι αρχές γνωρίζουν την ταυτότητα του υπόπτου και των θυμάτων, αλλά δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα ονόματά τους ή το κίνητρο της επίθεσης.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο δράστης βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς, ενώ οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υφίσταται περαιτέρω απειλή για το κοινό.

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Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον ένας ακόμη τραυματίστηκε από πυροβολισμούς σε κατοικία στην κοινότητα Prospect Hill της κομητείας Caswell, στη Βόρεια Καρολίνα. Οι Αρχές γνωρίζουν πλέον ποιοι είναι τα θύματα και ο ύποπτος, αλλά δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα ονόματά τους ούτε έχουν αποσαφηνίσει εάν ο δράστης βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς. Και ούτε έχουν δώσει αριθμό νεκρών.

Το χρονικό της επίθεσης

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Οι αστυνομικοί κλήθηκαν λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Τετάρτης 5 Αυγούστου στη διεύθυνση 352 Brooks Road, σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή περίπου 40 λεπτά βορειοδυτικά του Ντάραμ και κοντά στα σύνορα με τη Βιρτζίνια.

Μπαίνοντας στην ιδιοκτησία, εντόπισαν πολλούς ανθρώπους με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε στο Duke University Hospital, χωρίς να έχει ανακοινωθεί η κατάστασή του. Για τους υπόλοιπους, η επίσημη διατύπωση του Γραφείου Ερευνών της Βόρειας Καρολίνας —του γνωστού SBI— παραμένει «πολλαπλοί νεκροί», χωρίς συγκεκριμένο αριθμό. Η έρευνα διεξάγεται από το γραφείο του σερίφη με τη συνδρομή του SBI.

Ο σερίφης Tony Durden ζήτησε αμέσως τη βοήθεια των πολιτειακών ερευνητών, οι οποίοι συλλέγουν στοιχεία και λαμβάνουν καταθέσεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης η Πολιτειακή Τροχαία, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η Πυροσβεστική.

Οι εικόνες των τοπικών μέσων δείχνουν τρεις νεκρούς

Το τοπικό WLOS, επικαλούμενο το κέντρο άμεσης δράσης, μετέδωσε ότι οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν συνολικά για τέσσερα θύματα.

Το WITN ανέφερε ότι στις εναέριες εικόνες από το σημείο διακρίνονταν τρεις σοροί καλυμμένες με λευκά σεντόνια, δύο κοντά σε σταθμευμένα οχήματα και μία στην είσοδο του σπιτιού. Σε συνδυασμό με τον έναν τραυματία που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, η εικόνα παραπέμπει σε τρεις νεκρούς και έναν τραυματία. Ωστόσο, αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως και οι Αρχές επιμένουν στη διατύπωση «πολλοί νεκροί».

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Οι Αρχές γνωρίζουν τον ύποπτο, αλλά δεν τον κατονομάζουν

Ο σερίφης Durden δήλωσε στο WXII ότι οι ερευνητές γνωρίζουν ποιος είναι ο ύποπτος και ποιοι είναι οι νεκροί. Δεν αποκάλυψε, όμως, εάν συνδέονταν οικογενειακά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν ακόμη να «ενώσουν τα κομμάτια» για να εξακριβώσουν το κίνητρο και την αλληλουχία των γεγονότων. Σύμφωνα με τον σερίφη, δεν είχαν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα κλήσεις της Αστυνομίας στη συγκεκριμένη κατοικία.

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Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί:

εάν ο ύποπτος είναι νεκρός, τραυματισμένος ή έχει συλληφθεί,

εάν υπήρξε ένας ή περισσότεροι ένοπλοι,

τι είδους όπλο χρησιμοποιήθηκε,

ποια ήταν η σχέση των θυμάτων με τον δράστη,

εάν πρόκειται για οικογενειακό έγκλημα ή για άλλου είδους επίθεση.

Το γεγονός ότι οι Αρχές διαβεβαιώνουν πως «δεν υπάρχει απειλή για το κοινό» δείχνει ότι θεωρούν το περιστατικό απολύτως περιορισμένο στη συγκεκριμένη κατοικία. Δεν αρκεί, όμως, για να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την τύχη του δράστη.

Τι γράφουν τα μεγάλα αμερικανικά μέσα

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Τα αμερικανικά μέσα αποφεύγουν μέχρι στιγμής τις εικασίες. Το WRAL επιμένει ότι δεν έχει δοθεί επίσημος αριθμός νεκρών ούτε πληροφορία για πιθανό ύποπτο.

Το Fox News μεταδίδει ότι πρόκειται για «μεμονωμένο περιστατικό» σε κατοικία, ενώ η New York Post υπογραμμίζει ότι η επίθεση έγινε σε αγροτική, μη ενσωματωμένη διοικητικά περιοχή μιας κομητείας περίπου 22.000 κατοίκων.

Η U.S. Sun μεταφέρει τη δήλωση του σερίφη ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά δύσκολη σκηνή με πολλούς νεκρούς και ότι παραμένουν άγνωστα τόσο το κίνητρο όσο και η σχέση ανάμεσα στον ένοπλο και τα θύματα.

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Μέχρι την τελευταία ενημέρωση, κανένα αξιόπιστο αμερικανικό μέσο δεν συνδέει το μακελειό με τρομοκρατία, φυλετικό κίνητρο ή τυχαία επίθεση. Όλες αυτές οι εκδοχές παραμένουν χωρίς στοιχεία, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις μετά την ενημέρωση των συγγενών των θυμάτων.

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