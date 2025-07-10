clouds icon
Βιολάντα: Νέα βίντεο από την φονική έκρηξη – «Από θαύμα δεν είχαμε 6ο νεκρό» – Πώς γλίτωσε ο φύλακας του εργοστασίου

Νέα βίντεο έρχονται στο φως από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»﻿ έξω από τα Τρίκαλα.

Ο Σαμαράς τα είπε «χύμα» στον Τασούλα για την πολιτική Μητσοτάκη: «Καρφιά» για ακρίβεια, μικρομεσαίους, αγροτικό, Mercosur, εξωτερική πολιτική

Έντονη η ανησυχία του πρώην πρωθυπουργού για τα εθνικά θέματα.

Δολοφονία ισοβίτη στις Φυλακές Δομοκού: Από μικρή απόσταση δέχθηκε τις 2 σφαίρες στο κεφάλι

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή.

Σκάνδαλο 1,86 εκατ. ευρώ στον ΟΠΕΚA: Πόρισμα «φωτιά» της ΕΑΔ για παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων – «Μοίραζαν» παράνομα το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Συστημικές παραβάσεις, παρακάμψεις διαδικασιών και υπόθεση που οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για διερεύνηση ποινικών ευθυνών

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Την Παρασκευή στον Βύρωνα το τελευταίο «αντίο»

Σε λαϊκό προσκύνημα στην Μητρόπολη Αθηνών η σορός της. Στις 13:00 η επιμνημόσυνη δέηση, στις 18:00 η ταφή στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βύρωνα. Μεσίστια η σημαία της Ακαδημίας Αθηνών.

ΕΕ: Εγκρίθηκε και επίσημα το εθνικό σχέδιο της Ελλάδας για την άμυνα στο SAFE

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΚΑΒΕΑΣ

Τέμπη: «Κλείδωσε» η σύνθεση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας – Ποιοι αναλαμβάνουν την έδρα 

DIKASTIKO

Ιράν: Ο υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι σημειώθηκε πρόοδος στις πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στη Γενεύη – Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ

NEWSROOM - HUFFPOST

Χρήστος Μαυρίκης: Αύριο η δίκη του στο Αυτόφωρο – Θα παραμείνει υπό κράτηση

DIKASTIKO

Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Τον αναγνώρισε ο εγγονός του στην φωτογραφία με την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή (Εικόνες)

NEWSROOM - HUFFPOST

Οδική ασφάλεια σε πρώτο πλάνο: Μεταφορά με mini bus νυχτερινών κέντρων για όσους «κόβονται» στο αλκοτέστ – Δώρο self test από τα ΚΤΕΟ

NEWSROOM - HUFFPOST

«Σας σοκάρουν οι στατιστικές για νεκρούς και κρατούμενους στο Ιράν ή έχετε παρανοήσει;» – Kραυγή αγωνίας από Ολλανδή ευρωβουλευτή για δολοφονίες και βιασμούς στις φυλακές (βίντεο)

NEWSROOM - HUFFPOST

Η συνάντηση των «Έξι» επισημοποιεί την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων-Καθησυχαστικός ο Πιερρακάκης

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΚΑΒΕΑΣ

Νοσοκομείο Μεταξά: Με επιτυχία η πρώτη βιοψία παγκρέατος με ενδοσκοπικό υπέρηχο

Πριν 6 λεπτά
Βιολάντα: Νέα βίντεο από την φονική έκρηξη – «Από θαύμα δεν είχαμε 6ο νεκρό» – Πώς γλίτωσε ο φύλακας του εργοστασίου

Πριν 20 λεπτά
Σκάνδαλο 1,86 εκατ. ευρώ στον ΟΠΕΚA: Πόρισμα «φωτιά» της ΕΑΔ για παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων – «Μοίραζαν» παράνομα το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Πριν 22 λεπτά
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Την Παρασκευή στον Βύρωνα το τελευταίο «αντίο»

Πριν 50 λεπτά
Γιατί το Βυζάντιο κυρία Αρβελέρ; Η παροιμοιώδης αφοσίωσή της στην «παρεξηγημένη» περίοδο της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας

Μία σπάνια συνέντευξη: Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ στη HuffPost και στην Έμη Λιβανίου (βίντεο)

HUFFTROLLS: Τι να τους τρολάρεις όταν το ΠΑΣΟΚ αυτοτρολάρεται

Αφγανιστάν: Στο στόχαστρο του νόμου οι γυναίκες – Νέος ποινικός κώδικας των Ταλιμπάν θεσμοθετεί την «τάξη των αοράτων»

Νοσοκομείο Μεταξά: Με επιτυχία η πρώτη βιοψία παγκρέατος με ενδοσκοπικό υπέρηχο

NEWSROOM - HUFFPOST

Η Κατερίνα Λυμπεροπούλου για τρίτη θητεία στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

Ανθρωποειδή ρομπότ πρόσφεραν εντυπωσιακό θέαμα στο gala της κινεζικής πρωτοχρονιάς – Χορεύουν και κάνουν Kung Fu (βίντεο)

NEWSROOM - HUFFPOST

Σκάνδαλο στο αυστριακό ποδόσφαιρο: Υπόθεση με κρυφές κάμερες στα αποδυτήρια της γυναικείας ομάδας της Άλταχ

NEWSROOM - HUFFPOST

Κηφισός: Διάβρωση στα πρανή από τις βροχοπτώσεις – Ανήσυχοι οι κάτοικοι, καθησυχάζει η Περιφέρεια Αττικής (Βίντεο)

NEWSROOM - HUFFPOST

Σκάνδαλο Επστάιν: «Χρειάζομαι απελπισμένα χρήματα» – Η Σάρα Φέργκιουσον ζητούσε να δουλέψει ως οικιακή βοηθός του

newsroom

ΗΠΑ: Τρανς πατέρας ο δράστης της τραγωδίας σε σχολικό αγώνα χόκεϊ – Η στιγμή που πυροβολεί τη σύζυγο και τα παιδιά του (Βίντεο)

NEWSROOM - HUFFPOST

Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Προφυλακιστέος ο 64χρονος – Ζήτησε συγγνώμη ενώπιον της ανακρίτριας (εικόνες – βίντεο)

NEWSROOM - HUFFPOST

Στις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων ακουμπά η Ελλάδα

ΔΡ. ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΠΑ προς Ευρώπη: «Για να είμαστε μαζί, πρέπει να μας μοιάσετε»

ΔΡ. ΜΑΡΚΟΣ ΤΡΟΥΛΗΣ

Σύνταγμα και κόμματα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ

Το σταυροδρόμι του Αλέξη Τσίπρα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΥΤΑΣ

Έμιλυ Γκραντ: «Αυτό μου ζήτησε ο Τζέριαν μετά την επίθεση που δέχτηκα στα social media»

NEWSROOM - HUFFPOST

Παπανικολάου: «Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να παλεύεις για κάθε κατοχή» (vid)

NEWSROOM - HUFFPOST

Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά από τη ΔΕΗ

NEWSROOM - HUFFPOST

Σταματήσαμε το scroll όταν είδαμε μια σειρά από μηνύματα αγάπης να φωτίζουν τον ουρανό της Γλυφάδας

NEWSROOM - HUFFPOST

Ξέχνα τα escape rooms: αυτή η κουζίνα στην Αθήνα «δένει» ομάδες καλύτερα από κάθε team building

NEWSROOM - HUFFPOST

Μένω για τα παιδιά ή μένω με τα παιδιά;

Για τις γυναίκες που έμαθαν να αντέχουν, πριν μάθουν να ζουν.

Αναπάντεχη ανακάλυψη: Αυτό το είδος «γυμναστικής» μυαλού μπορεί να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης Αλτσχάιμερ

NEWSROOM - HUFFPOST

Είναι τελικά ο γάμος ένας θεσμός που εξυπηρετεί μόνο τους άντρες;

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΕΞΗ

Σε αυτά τα 4 σημεία του σπιτιού δεν πρέπει πότε ξανά να αποθηκεύσουμε πράγματα

NEWSROOM - HUFFPOST

΄Ενα είναι το πιο κολακευτικό κούρεμα ιδανικό για γυναίκες άνω των 50

NEWSROOM - HUFFPOST

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Την Παρασκευή στον Βύρωνα το τελευταίο «αντίο»

NEWSROOM - HUFFPOST

Onassis Channel: Το Stages A/LIVE παρουσιάζει τους In Trance 95 στο Universe Multivenue

NEWSROOM - HUFFPOST

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Η ζωή της με Καραμανλή, Μιτεράν, Παπανδρέου, Μελίνα – Οι ηγέτες, οι διανοούμενοι και ο ανείπωτος έρωτας

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

Λίνα Μενδώνη: Νέα δυναμική στην πολιτιστική συνεργασία Ελλάδας – Αιγύπτου

NEWSROOM - HUFFPOST

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Φράνσις Φορντ Κόπολα, Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποχαιρετούν τον «κονσιλιέρε» του Νονού

NEWSROOM - HUFFPOST

Τι συμβαίνει με την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού: Οι «εντάσεις» στα παρασκήνια, τα νούμερα τηλεθέασης και η επόμενη μέρα

Οι φήμες και οι αλήθειες γύρω από τις σχέσεις της Ναταλίας Γερμανού με τους στενούς της συνεργάτες.

Heated Rivalry: Η καναδική σειρά – φαινόμενο που σπάει όλα τα ρεκόρ

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Η απάντηση του Μαυρίκιου Μαυρικίου μέσω της HuffPost στην ανακοίνωση του Στέφανου Παπαδόπουλου: «Επηρεάστηκε…»

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Λιάγκας- Σκορδά εναντίον Μαυρικίου και Στέφανου Παπαδόπουλου και η ειρωνική απάντηση του πρώτου: «Ψοφάνε!» (video)

NEWSROOM - HUFFPOST

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η αλήθεια για την απουσία του από τα γενέθλια της Μαλέσκου και η πικρία της παρουσιάστριας

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ιστορική ήττα του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ από τον ουραγό Κολοσσό με 102-97 – Και δεύτερη δήλωση Γιαννακόπουλου στην Euroleague

Πέθανε η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη – Η πρώτη γυναίκα σε ανώτατο πολιτειακό αξίωμα

Οι επιδόσεις των εκπομπών του Σαββάτου και τα παραλειπόμενα της πρεμιέρας του J2US

Από τα καράβια στα μικρόφωνα: Οι γόνοι εφοπλιστών που εγκαταλείπουν τα γραφεία για τη σκηνή

Η άλλη «Χίμαιρα» που από ελπίδα επιτυχίας αποδείχθηκε κλασσική αποτυχία και μαξιλαρώθηκε το καλοκαίρι του 1907

Το εργοστάσιο που δεν σίγησε ποτέ: Η κλωστοϋφαντουργία που έγινε ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά hub της χώρας (Εικόνες)

Καλή Κυριακή κ.Πρωθυπουργέ: Ενόχλησε που κάνατε τιμητική αναφορά στον Κεμάλ Ατατούρκ – Βίντεο

Καλή Κυριακή κ.Πρωθυπουργέ: Ενόχλησε που κάνατε τιμητική αναφορά στον Κεμάλ Ατατούρκ – Βίντεο