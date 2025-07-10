Νέα βίντεο έρχονται στο φως από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» έξω από τα Τρίκαλα.
Έντονη η ανησυχία του πρώην πρωθυπουργού για τα εθνικά θέματα.
Τα ευρήματα του ιατροδικαστή.
Συστημικές παραβάσεις, παρακάμψεις διαδικασιών και υπόθεση που οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για διερεύνηση ποινικών ευθυνών
Σε λαϊκό προσκύνημα στην Μητρόπολη Αθηνών η σορός της. Στις 13:00 η επιμνημόσυνη δέηση, στις 18:00 η ταφή στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βύρωνα. Μεσίστια η σημαία της Ακαδημίας Αθηνών.
Για τις γυναίκες που έμαθαν να αντέχουν, πριν μάθουν να ζουν.
Οι φήμες και οι αλήθειες γύρω από τις σχέσεις της Ναταλίας Γερμανού με τους στενούς της συνεργάτες.