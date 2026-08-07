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Ο φερόμενος ως δράστης είναι ένας 14χρονος μαθητής του σχολείου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός έχοντας αυτοκτονήσει μετά το αιματηρό περιστατικό.

Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται ένας εκπαιδευτικός και τρεις μαθητές, ενώ οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές της επίθεσης, αναφέροντας ότι αρχικά δεν είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα των κρότων που ακούγονταν στο σχολικό συγκρότημα.

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Οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ακόμη 15 άτομα τραυματίστηκαν όταν μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη την Παρασκευή, πριν βάλει τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του BBC.

Ο έφηβος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του με το πιστόλι, το οποίο ανήκε στον παππού του. Στη συνέχεια πήγε στο λύκειό του, όπου σκότωσε έξι ανθρώπους, τρεις μαθητές και τρεις εκπαιδευτικούς, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

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Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο Reuters ο διοικητής της Αστυνομίας της επαρχίας Νονταμπουρί, αντισυνταγματάρχης Ντετσραπί Κονγκντί (Lt. Col. Dechrapee Kongdee), ο οποίος ανέφερε ότι ο φερόμενος ως δράστης αυτοκτόνησε μετά την επίθεση.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται ένας εκπαιδευτικός και τρεις μαθητές. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Μπανγκ Κρουάι (Bang Kruai) της επαρχίας Νονταμπουρί, βόρεια της Μπανγκόκ. Οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν τον δράστη ως μαθητή του σχολείου.

BREAKING: Death toll in shooting at Bang Kruai, Thailand school (โรงเรียน) rises to 7, including 3 teachers, 3 students and the suspect, according to Khaosod Online.



At least 20-30 others were injured. New footage shows the moment gunfire can be heard. pic.twitter.com/JGO17i0bmr — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 7, 2026

Ένας 18χρονος μαθητής, μιλώντας στο Reuters, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Όπως είπε, αρχικά πίστεψε ότι οι θόρυβοι προέρχονταν από πυροτεχνήματα ή από κάποιον που χτυπούσε ένα αντικείμενο.

«Στην αρχή δεν κατάλαβα ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς. Ακούστηκαν πολλοί κρότοι, “μπαμ, μπαμ, μπαμ”. Μετά επικράτησε σιωπή και λίγο αργότερα άρχισαν ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από διασώστες δείχνουν μαθητές να απομακρύνονται από το σχολικό συγκρότημα Debsirin Nonthaburi School, στα βορειοδυτικά προάστια της Μπανγκόκ, ενώ ασθενοφόρα και διασώστες επιχειρούσαν στο σημείο. Σε μία από τις εικόνες διακρίνεται ένα άτομο ξαπλωμένο σε φορείο έξω από ασθενοφόρο, ενώ ένα δεύτερο δέχεται τις πρώτες βοήθειες από διασώστη.

που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο στη νότια Ταϊλάνδη, στην περιοχή Χατ Γιάι (Hat Yai), όπου ένας εκπαιδευτικός σκοτώθηκε και ένας μαθητής τραυματίστηκε όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο.

Με πληροφορίες από Reuters