Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα εξαιρετικά σοβαρό και πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε αστικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Νίκαια – Πέραμα, όταν επιβάτης απείλησε με όπλο τον οδηγό επειδή το όχημα δεν πραγματοποίησε στάση στο σημείο που επιθυμούσε να κατέβει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το λεωφορείο δεν σταμάτησε στη συγκεκριμένη στάση καθώς ο επιβάτης δεν είχε πατήσει εγκαίρως το κουμπί στάσης.

Advertisement

Advertisement

Όπως μετέδωσε και το MEGA, μόλις ο άνδρας αντιλήφθηκε ότι είχε περάσει η στάση όπου ήθελε να αποβιβαστεί, άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα και απαίτησε από τον οδηγό να σταματήσει άμεσα το λεωφορείο ώστε να κατέβει.

Ο οδηγός αρνήθηκε να το κάνει και τότε η κατάσταση ξέφυγε. Ο επιβάτης έβγαλε όπλο, πλησίασε τον οδηγό και τον απείλησε.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και πανικό μέσα στο λεωφορείο, με τους υπόλοιπους επιβάτες να τρομάζουν μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία του όπλου. Τελικά, στο σημείο παρενέβη η αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη.