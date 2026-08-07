Ο Ντιόγκο Ζότα δεν θα ξεχαστεί ποτέ στη Λίβερπουλ, με τους «κόκκινους» να τιμούν τη μνήμη του αδικοχαμένου Πορτογάλου ποδοσφαιριστή και μέσα από το λεωφορείο της ομάδας.
Η μορφή του Ντιόγκο Ζότα τοποθετήθηκε στο πίσω μέρος του λεωφορείου της Λίβερπουλ και θα «συνοδεύει» την ομάδα σε όλους τους εκτός έδρας αγώνες της στην Αγγλία.
Ο Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία πριν από ένα χρόνο (στις 3 Ιουλίου 2025) και βύθισε στο πένθος τη Λίβερπουλ, με τη φανέλα της οποίας είχε μόλις κατακτήσει τον τίτλο της Premier League.
Στο τροχαίο έχασε τη ζωή του και ο αδερφός του Αντρέ Σίλβα.