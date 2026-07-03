Με δάκρυα στα μάτια ο Κριστιάνο Ρονάλντο αφιέρωσε τη νίκη – πρόκριση της Πορτογαλίας (2-1) επί της Κροατίας στους «16» του Μουντιάλ, στον Ντιόγκο Ζότα φορώντας τη φανέλα του συμπαίκτη του στην εθνική, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο ακριβώς πριν από έναν χρόνο.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως και οι συμπαίκτες του δεν γινόταν να ξεχάσουν τον πρόωρα χαμένο Ντιόγκο Ζότα που βρήκε τραγικό θάνατο στην άσφαλτο μαζί με τον αδελφό του στις 3 Ιουλίου 2025 και του αφιέρωσαν την είσοδο της Πορτογαλίας στην επόμενη φάση του Μουντιάλ.
Μετά τη δραματική πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές, σε μία ούτως ή άλλως εξαιρετικά φορτισμένη συναισθηματικά ημέρα για τους Πορτογάλους.
Κι αυτό γιατί συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την τραγική απώλεια του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, τέτοια ημέρα πέρυσι.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αφιέρωσε την επιτυχία της ομάδας στον Ζότα, δείχνοντας συγκινημένος τον ουρανό και φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 21.