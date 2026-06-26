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Οι συμμετέχοντες με φιλελεύθερες απόψεις τείνουν να προτιμούν τον Μέσι, ενώ όσοι εκφράζουν συντηρητικές θέσεις επιλέγουν συχνότερα τον Ρονάλντο.

Η δημόσια εικόνα των αθλητών, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις αξίες των οπαδών, παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή τους.

Η συχνή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram και το TikTok συνδέεται επίσης με την προτίμηση προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η συγκεκριμένη συσχέτιση μεταξύ πολιτικών απόψεων και αθλητών εμφανίζεται εντονότερη στις νεότερες ηλικίες.

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Μπορεί η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο να διχάζει εδώ και χρόνια τους φιλάθλους, όμως νέα έρευνα υποστηρίζει ότι η προτίμηση στον έναν ή τον άλλο δεν σχετίζεται μόνο με το ποδόσφαιρο, αλλά ενδέχεται να αντανακλά και βαθύτερες πολιτικές στάσεις.

Επιστήμονες από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Νανγιάνγκ της Σιγκαπούρης πραγματοποίησαν έρευνα σε περισσότερους από 10.000 ανθρώπους σε 26 χώρες σχετικά με τον αγαπημένο τους ποδοσφαιριστή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι προτιμούν τον Μέσι τείνουν να έχουν πιο φιλελεύθερες πολιτικές απόψεις. Αντίθετα όσοι προτιμούν τον Ρονάλντο τείνουν να έχουν πιο συντηρητικές απόψεις.

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«Ο Μέσι και ο Ρονάλντο προβάλλουν πολύ διαφορετικές δημόσιες εικόνες. Ο Μέσι συνδέεται συνήθως με μια πιο ήσυχη και ομαδική εικόνα,ενώ ο Ρονάλντο είναι γνωστός για την ανοιχτή έκφραση της φιλοδοξίας του και τον εορτασμό της ατομικής επιτυχίας. Οι άνθρωποι ενδέχεται να έλκονται περισσότερο από τον παίκτη του οποίου η δημόσια εικόνα ευθυγραμμίζεται με τις ευρύτερες αξίες τους» εξήγησε ο επικεφαλής της έρευνας, Δρ. Σαϊφουντίν Αχμέντ.

Τι έδειξαν τα ευρήματα

Η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις 10.661 ατόμων από 26 χώρες, οι οποίοι κλήθηκαν να δηλώσουν τον αγαπημένο τους ποδοσφαιριστή και τις πολιτικές τους απόψεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε 11 χώρες οι πολίτες αξιολογούσαν θετικότερα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ σε οκτώ υπήρχε μεγαλύτερη προτίμηση προς τον Λιονέλ Μέσι. Στις υπόλοιπες επτά χώρες δεν καταγράφηκε σαφές προβάδισμα για κάποιον από τους δύο.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι οι συμμετέχοντες με πιο φιλελεύθερες πολιτικές αντιλήψεις έτειναν να προτιμούν τον Μέσι, ενώ όσοι αυτοπροσδιορίζονταν ως πιο συντηρητικοί προτιμούσαν τον Ρονάλντο. Η συσχέτιση αυτή εμφανιζόταν εντονότερη στις νεότερες ηλικίες και γινόταν ασθενέστερη όσο αυξανόταν η ηλικία των ερωτηθέντων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης σύνδεση ανάμεσα στην προτίμηση ποδοσφαιριστή, την αυτοεκτίμηση και τις συνήθειες ενημέρωσης. Όσοι χρησιμοποιούσαν συχνότερα πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να προτιμούν τον Ρονάλντο, κάτι που αποδίδεται στην ισχυρή παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι άνθρωποι μπορεί να θέλουν να παρουσιάζονται ως μετριόφρονες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτίζονται περισσότερο με δημόσια πρόσωπα που χαρακτηρίζονται από μετριοφροσύνη. Όσοι έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση ενδέχεται να έλκονται από κάποιον που ενσαρκώνει την αριστεία, την αυτοπεποίθηση και την επιτυχία», εξηγεί ο Δρ. Αχμεντ. Οι ερευνητές σκοπεύουν να συνεχίσουν τη μελέτη τους για να διερευνήσουν βαθύτερα αυτούς τους συσχετισμούς.

(Με πληροφορίες από The Business Standard)