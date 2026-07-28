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Η παραγωγή αποτελεί συνεργασία του ποδοσφαιριστή με τον σκηνοθέτη Μάθιου Βον και περιλαμβάνει στο καστ τον Τιερί Ανρί και τον ηθοποιό Ντέιμιαν Λιούις.

Τα γυρίσματα της σειράς πραγματοποιούνται ήδη στο Λονδίνο, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον από μεγάλες πλατφόρμες streaming για την απόκτηση των δικαιωμάτων προβολής της.

Το project εντάσσεται στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας UR Marv Studios, με στόχο τον συνδυασμό του αθλητισμού με κινηματογραφικές παραγωγές υψηλών προδιαγραφών.

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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συμμετέχει στη νέα φιλόδοξη παραγωγή Day 1s, αναλαμβάνοντας ρόλο εκτελεστικού παραγωγού, ενώ θα εμφανιστεί και μπροστά από τις κάμερες. Η σειρά επικεντρώνεται στις άγνωστες πτυχές του βρετανικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με το Goal, στο εγχείρημα συμμετέχει και ένας ακόμη εμβληματικός πρώην άσος της Premier League, ο Τιερί Ανρί. Η παρουσία των δύο ποδοσφαιρικών θρύλων έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων πλατφορμών streaming, οι οποίες φέρονται να ετοιμάζονται για μάχη διεκδίκησης των δικαιωμάτων.

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Με αυτό το project, ο Ρονάλντο αφήνει προσωρινά πίσω τις υποχρεώσεις του με την Αλ-Νασρ και την εθνική Πορτογαλίας, στρέφοντας το ενδιαφέρον του στον χώρο της τηλεοπτικής μυθοπλασίας.

Το Day 1s αποτελεί την πρώτη του σημαντική εμπλοκή σε δραματική σειρά, με τον Πορτογάλο να έχει διπλή ιδιότητα, τόσο στην παραγωγή όσο και στο καστ. «Πρόκειται για ένα συναρπαστικό κεφάλαιο για μένα, καθώς ατενίζω νέα εγχειρήματα», δήλωσε ο Ρονάλντο κατά την ανακοίνωση του project.

Η παραγωγή εντάσσεται στη συνεργασία του Ρονάλντο με τον καταξιωμένο Βρετανό σκηνοθέτη Μάθιου Βον, δημιουργό των επιτυχημένων franchise Kingsman και Kick-Ass. Τα γυρίσματα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στο Λονδίνο, με την έδρα της Μπάρνετ να χρησιμοποιείται ως βασικός χώρος των σκηνών.

Σε αντίθεση με τη χιουμοριστική προσέγγιση του Ted Lasso, το Day 1s φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια «ρεαλιστική και ωμή ματιά στον σκληρό κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η συνύπαρξη του Ρονάλντο με τον Τιερί Ανρί, έναν από τους μεγαλύτερους αντιπάλους του στα χρόνια της Premier League.

Ο παλαίμαχος επιθετικός της Άρσεναλ έχει ήδη εμφανιστεί στα γυρίσματα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το κύρος της παραγωγής. Το σενάριο βασίζεται σε ιδέα του ατζέντη Ντάρεν Ντέιν, που εκπροσωπεί τον Ανρί, και περιστρέφεται γύρω από τον φανταστικό μάνατζερ ποδοσφαιριστών Στάνλεϊ Ντάλτον.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο κρατά ο βραβευμένος Ντέιμιαν Λιούις, γνωστός από τις σειρές Homeland και Billions, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Βρετανός ράπερ Dave και η Καρλότα Μπανάτ. Άνθρωποι της τηλεοπτικής αγοράς εκτιμούν ότι ο συνδυασμός γνωστών ονομάτων από τον χώρο του κινηματογράφου και του ποδοσφαίρου καθιστά το Day 1s ένα από τα πιο περιζήτητα projects της διεθνούς αγοράς streaming.

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Το Day 1s είναι η πρώτη μεγάλη δουλειά της UR Marv Studios, της εταιρείας που δημιούργησαν από κοινού ο Ρονάλντο και ο Μάθιου Βον. Στόχος τους είναι να προτείνουν ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγής, συνδυάζοντας τον κόσμο του αθλητισμού με κινηματογραφικές παραγωγές υψηλών προδιαγραφών.

«Ο Κριστιάνο έχει δημιουργήσει ιστορίες στο γήπεδο που δεν θα μπορούσα να είχα γράψει ποτέ, και ανυπομονώ να δημιουργήσω εμπνευσμένες ταινίες και σειρές μαζί του», ανέφερε ο Μάθιου Βον, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία.

Με αυτή την κίνηση, ο Πορτογάλος αστέρας διευρύνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, επεκτείνοντας την παρουσία του πέρα από τα γήπεδα. Σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, ο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που ξεπέρασε το όριο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, με την καθαρή περιουσία του να υπολογίζεται στα 1,4 δισ. δολάρια από τον Οκτώβριο του 2025.

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Πρόκειται για μια εντυπωσιακή διαδρομή, που ξεκίνησε από τις φτωχογειτονιές της Μαδέρα και κορυφώθηκε με ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα συμβόλαια στην ιστορία του αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους συγκέντρωσε περισσότερα από 550 εκατ. δολάρια σε αποδοχές και περίπου 175 εκατ. δολάρια από εμπορικές συμφωνίες με εταιρείες όπως η Nike και η Armani.

Ωστόσο, η μεταγραφή του στην Αλ-Νασρ εκτόξευσε ακόμη περισσότερο τα οικονομικά του μεγέθη. Η ανανέωση του συμβολαίου του προβλέπει συνολικές απολαβές 400 εκατ. δολαρίων, με ετήσιες αποδοχές 200 εκατ. δολάρια χωρίς φορολογία, μπόνους υπογραφής 30 εκατ. δολαρίων, ιδιωτικό αεροσκάφος και ποσοστό 15% στον σύλλογο.

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Το συμβόλαιο αυτό δημιούργησε τεράστια οικονομική διαφορά σε σχέση με τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι. Παρότι ο Αργεντινός αναμένεται να αποκτήσει μετοχική συμμετοχή στην ομάδα μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, οι εγγυημένες αποδοχές του παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες του Ρονάλντο.

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