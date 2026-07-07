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Η ήττα της Πορτογαλίας από την Ισπανία στη φάση των «16» σηματοδότησε το τελευταίο Μουντιάλ του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τη γενέτειρά του, τη Μαδέρα, να του επιφυλάσσει ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την προσφορά του στην εθνική ομάδα.

Ο νυχτερινός ουρανός της Μαδέρα γέμισε φώτα από ένα εντυπωσιακό drone show, κατά τη διάρκεια του οποίου τα drones σχημάτισαν τη φιγούρα του Πορτογάλου σούπερ σταρ σε κίνηση. Πάνω από την εικόνα του παρέμενε σταθερά η επιγραφή «Obrigado 7» («Ευχαριστούμε 7»), ως φόρος τιμής στην αξέχαστη πορεία του με τη φανέλα της Πορτογαλίας.

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A drone farewell was done for Cristiano Ronaldo in his hometown in Madeira after he played his last game for Portugal 🇵🇹 against Spain in the World cup …… He really put them on the map❤️ pic.twitter.com/aqyC958wTR — NEDU (@Nedu_brazil01) July 7, 2026

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η αναπαράσταση του εμβληματικού πανηγυρισμού «Siuu», με τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει το θέαμα να συμμετέχει ενεργά, αποτίοντας φόρο τιμής στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Cristiano Ronaldo in TEARS. The only trophy that ever escaped him, stays out of reach forever.End of an Era!!



His son will bring it home for him and Portugal 🇵🇹 #ChristianoRonaldo pic.twitter.com/4mskLQy4Ww — Precious 💞 (@GreenWorldCTM) July 7, 2026

Το βίντεο από το εντυπωσιακό «αντίο» της Μαδέρα στον Πορτογάλο αστέρα έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τους κατοίκους του νησιού, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από έναν θρύλο του ποδοσφαίρου, καθώς στη γενέτειρά του απολαμβάνει σχεδόν μυθική λατρεία.