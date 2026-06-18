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Η Πορτογαλία ήταν άχρωμη στην ισοπαλία με το Κονγκό στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κάνει κακή εμφάνιση και το Τιερί Ανρί να τον βγάζει στη σέντρα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε πολύ κακή απόδοση στο ματς της Πορτογαλίας στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ και ο Τιερί Ανρί δεν κρατήθηκε να μην ασκήσει κριτική προς το πρόσωπό του, σχολιάζοντας μία συγκεκριμένη φάση που τον «έβγαλε από τα ρούχα του».

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Really good analysis from Henry. This is the Ronaldo issue right now.



He's playing as a 9, but he's never been a 9 and he's not acting as a 9. Not giving Portugal those traits and it hurt them today. pic.twitter.com/yjSaOK2J5J — Marc Geschwind (@MarcGeschwind) June 17, 2026

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά τη λήξη του αγώνα δήλωσε ότι «δεν είχε νόημα να κάνω αλλαγή τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία, από τη στιγμή που κυνηγούσαμε γκολ».

Ο Ανρί δεν πείστηκε από την εξήγηση του προπονητή της Πορτογαλίας στην εκπομπή του Fox Sports που εμφανίζεται τόνισε ότι το ζήτημα είναι να σκοράρει η Εθνική Πορτογαλίας και όχι ο Ρονάλντο.

Ο Γάλλος παλαίμαχος σταρ χρησιμοποίησε μία συγκεκριμένη φάση του αγώνα, στην οποία ο «CR7» εκβίασε μία προσπάθεια για να βρει δίχτυα και δεν φέρθηκε ομαδικά με αποτέλεσμα να χαθεί η ευκαιρία.

🚨🇵🇹 𝗦𝗧𝗔𝗧: Cristiano Ronaldo's World Cup performance vs Congo!



• 0 goals

• 0 assists

• 0 shots on target

• 0 dribbles

• 0 key passes

• 25 touches

• 19/21 passes (90%)

• 0/0 ground duels

• 2/3 aerial duels

• 3 possession lost pic.twitter.com/1fKjXyLmpv — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 17, 2026

Στο μηδέν όλη η στατιστική του

Στα 90 λεπτά που αγωνίστηκε ο Πορτογάλος ακούμπησε 25 φορές την μπάλα και έκανε 21 πάσες με τις 19 εξ’ αυτών να είναι επιτυχημένες, όμως μόνο οι 2 ήταν προς τα μπροστά, ενώ οι 17 απλά ήταν πάσες εύκολες προς το πίσω μέρος του γηπέδου.

Κάπου εδώ τελειώνουν τα νούμερα στα στατιστικά του Κριστιάνο, καθώς πέρα από τις 2/3 εναέριες κερδισμένες μονομαχίες, οι οποίες δεν έφεραν κάτι στην Πορτογαλία, δεν έκανε τίποτα άλλο στο γήπεδο.

Δεν σούταρε στο στόχο, δεν έκανε ντρίμπλα, δεν έκανε πάσα που έφερε φάση, και φυσικά ούτε σκόραρε, ούτε έδωσε ασίστ στην απογοητευτική του εμφάνιση