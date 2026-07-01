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Ο Σιπένγκα άνοιξε το σκορ για την αφρικανική ομάδα στο έβδομο λεπτό της αναμέτρησης στην Ατλάντα.

Ο Χάρι Κέιν σημείωσε δύο τέρματα στα τελευταία λεπτά του αγώνα και χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του Τόμας Τούχελ.

Η Αγγλία προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει το Μεξικό στο στάδιο «Azteca».

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Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Αγγλίας έδωσε και πάλι τη λύση στα «τρία λιοντάρια», καθώς έβαλε δύο γκολ (75′, 86′) στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης με το Κονγκό και «υπέγραψε» το τελικό 2-1 στην Ατλάντα, σώζοντας το σύνολο του Τόμας Τούχελ απέναντι στους ψυχωμένους Αφρικανούς.

Μπορεί το φαβορί να έκανε τελικά το καθήκον του, ωστόσο έγινε σπουδαίο ματς ανάμεσα σε Αγγλία και Κονγκό, στο πλαίσιο της φάσης των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Οι Κονγκολέζοι προηγήθηκαν νωρίς, οι Άγγλοι δεν έβρισκαν λύση, αλλά εμφανίστηκε ο Χάρι Κέιν, για να κάνει την ανατροπή με δύο δικά του γκολ και να στείλει τα «τρία λιοντάρια» στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει το Μεξικό στο μυθικό «Azteca». Έπεσαν με το κεφάλι ψηλά οι Κονγκολέζοι, στην επιστροφή τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο, έπειτα από 52 χρόνια.

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Το ματς άρχισε με τον καλύτερο τρόπο, προκειμένου να αυξηθεί το ενδιαφέρον και παραμείνει καθηλωμένο το κοινό. Οι Κονγκολέζοι αιφνιδίασαν τους Άγγλους, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Εμπεμπά έκανε το γέμισμα, ο Σιπένγκα είχε μείνει αφύλακτος στα αριστερά της περιοχής των Άγγλων κι εκτέλεσε εύστοχα στην κλειστή γωνία του Πίκφορντ, κάνοντας το 1-0 για τους Αφρικανούς μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Οι παίκτες του Τούχελ έδειχναν νευρικοί μετά την εξέλιξη αυτή και χρειάστηκαν το διάλειμμα της ενυδάτωσης, ώστε να πάρουν το πάνω τους και να γίνουν πιο κυριαρχικοί, αλλά και πιο απειλητικοί. Στο 30′ ο Μπέλιγχαμ έκανε καρφωτή κεφαλιά από πλεονεκτική θέση, έπειτα από σέντρα του Ράις, όμως ο Εμπασί πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση με το ένα χέρι στην προσπάθεια του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας του Κονγκό δεν μπορούσε να αντιδράσει σε σουτ του Ράσφορντ, όμως ήταν ο Γουάν-Μπισάκα πάνω στη γραμμή κι έσωσε την εστία των Αφρικανών από βέβαιη παραβίαση. Κόντρα στη ροή του αγώνα, οι Κονγκολέζοι έφθασαν πολύ κοντά στο 2-0 στο 42ο λεπτό. Ο Γουάν-Μπισάκα έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, ο Γουισά πλάσαρε στην κίνηση μέσα από την μικρή περιοχή, όμως η μπάλα κατέληξε στο αριστερό δοκάρι του Πίκφορντ. Ένα λεπτό μετά, οι Άγγλοι ζήτησαν πολύ έντονα πέναλτι σε ανατροπή του Κέιν από τον Εμπασί, ο οποίος κατέβασε ρολά, κρατώντας το μηδέν στις καθυστερήσεις σε κεφαλιά του Μπέλιγχαμ και σε σουτ του Κέιν.

ΓΚΟΛ: 75′, 86′ Κέιν / 7′ Σιπένγκα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 19′ Μπέλιγχαμ / 28′ Σαντίκι

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: 42′ Γουισά

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κόνσα, Ο’Ράιλι, Γκεΐ, Σπενς, Ράις, Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Μαντουέκε, Ράσφορντ, Κέιν.

ΛΔ Κονγκό (Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ): Εμπασί, Γουάν-Μπισάκα, Τουανζέμπε, Εμπεμπά, Μαζουακού, Μουκάου, Εμπουκού, Μουτουσαμί, Σαντίκι, Σιπένγκα, Γουισά.