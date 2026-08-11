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Η υποχώρηση της στάθμης του νερού κατέστησε ορατά τα θεμέλια κτιρίων και τις πέτρινες κατασκευές του οικισμού που είχε πλημμυρίσει για τις ανάγκες υδροδότησης της περιοχής.

Οι αρμόδιες αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για την υγεία των πολιτών, ενώ το 71% της Αγγλίας βρίσκεται πλέον σε καθεστώς απότομης ξηρασίας λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.

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Η ξηρασία-ρέκορ που πλήττει την Αγγλία έφερε στην επιφάνεια τα ερείπια ενός «χαμένου» χωριού που είχε βυθιστεί πριν από περίπου μισό αιώνα. Πρόκειται για το Nether Hambleton στα Ανατολικά Μίντλαντς, όπου πλέον είναι ορατά τα θεμέλια των κτιρίων και οι πέτρινες κατασκευές του οικισμού.

Αναδύθηκε το βυθισμένο χωριό Nether Hambleton

Περισσότερα από 12.000 στρέμματα γης βυθίστηκαν τη δεκαετία του 1970 για να δημιουργηθεί Rutland Water, η οποία ήταν εκείνη την εποχή η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ευρώπης, με τους κατοίκους να αναγκάζονται να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές, όπως αναφέρει η Daily Mail. Τα ερείπια αυτά βρίσκονταν στον πυθμένα μιας κοιλάδας, ανάμεσα στη σημερινή χερσόνησο του Χάμπλετον στα βόρεια και τον οικισμό του Λίντον στα νότια.

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Ανάμεσα στα κτίρια που βυθίστηκαν ήταν κατοικίες του 18ου αιώνα και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπου παράγονταν κριθάρι, το οποίο εξαγόταν στη Γερμανία για την παραγωγή μπίρας lager, καθώς και σιτάρι.

Αναφορικά με τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης, το έργο αυτό απέβλεπε στην κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών για κατανάλωση νερού στην περιοχή των Ανατολικών Μίντλαντς. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1971 και η περιοχή είχε γεμίσει πλήρως με νερό έως το 1979.

Το Nether Hambleton ανήκε στην ευρύτερη κοινότητα του Χάμπλετον, από την οποία σήμερα απομένει μόνο το Άνω Χάμπλετον Upper Hambleton. Περισσότερα από 12.000 στρέμματα της κοιλάδας πλημμύρισαν, καθιστώντας αναπόφευκτη την απώλεια ορισμένων εκτάσεων, όπως αναφέρει το LincolnshireLive.

Σε κατάσταση συναγερμού το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω καύσωνα

Την ίδια στιγμή, με νέο κύμα καύσωνα βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από τον θερμότερο Ιούλιο που έχει ποτέ καταγραφεί για 12 εκατ. Ευρωπαίους.

UK

England's record-breaking drought has revealed the remains of a fascinating lost village which was demolished and flooded half a century ago to create a reservoir.



Stonework and the outlines of buildings in Nether Hambleton can now be seen because of the low water levels at… pic.twitter.com/VwMwdx5LC7 — News News News (@NewsNew97351204) August 11, 2026

Ορισμένες περιοχές της χώρας παραμένουν εντελώς ανύδρες εδώ και δύο μήνες και σχεδόν τα τρία τέταρτα βρίσκονται σε καθεστώς ξηρασίας. Ορισμένα τμήματα του Χάμπσιρ και του Δυτικού Σάσεξ δεν έχουν δει βροχή για 59 ημέρες.

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Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας (Met Office) εξέδωσε μόλις τη δεύτερη προειδοποίηση για ακραία ζέστη τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σημειώνοντας ότι «ο γενικός πληθυσμός είναι πιθανό να αντιμετωπίσει επιπτώσεις στην υγεία του». Μέχρι την Πέμπτη, οι θερμοκρασίες θα σκαρφαλώσουν στους 36°C σε ορισμένες περιοχές της ανατολικής και της νοτιοανατολικής Αγγλίας.

Παράλληλα, ο Οργανσμός Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) ενεργοποίησε πορτοκαλί συναγερμό για την υγεία στο μεγαλύτερο μέρος της Αγγλίας έως την Παρασκευή, προειδοποιώντας για πιθανή «αύξηση των θανάτων λόγω καύσωνα».

Η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να προστατευθούν πίνοντας άφθονο νερό, φροντίζοντας ευάλωτους συγγενείς και φίλους και αποφεύγοντας την έκθεση στον ήλιο τις ώρες της αιχμής.

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Η χώρα ενδέχεται επίσης να βιώσει «τροπικές νύχτες», κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν υποχωρεί κάτω από τους 20°C. Την Παρασκευή ο υδράργυρος θα αγγίξει τουλάχιστον τους 30°C, πριν σημειώσει μικρή υποχώρηση στους 26°C το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, το 71% της Αγγλίας βιώνει μια «απότομη ξηρασία» (flash drought), καθώς η αρχή του Αυγούστου ήταν ιδιαίτερα θερμή, διαδεχόμενη τον πιο ξηρό Ιούλιο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Αν και δεν προβλέπονται βροχοπτώσεις για αυτή την εβδομάδα στις πληγείσες περιοχές, οι μετεωρολόγοι πιστεύουν ότι κάποιες μπόρες μπορεί να φέρουν τις πρώτες βροχές στις νότιες περιοχές μετά από δύο μήνες.

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Η Αγγλία έχει επτά συνεχόμενες εβδομάδες με λιγότερα από 10 χιλιοστά βροχής, ενώ σε ορισμένες ζώνες στα ανατολικά και νοτιοανατολικά έχει καταγραφεί λιγότερο από 1 χιλιοστό βροχής, σύμφωνα με την κυβερνητική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Environment Agency). Σύμφωνα με το Met Office, ο Ιούλιος ήταν ο ξηρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία.