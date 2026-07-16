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Η ομάδα του Τόμας Τούχελ θεωρούνταν ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης αλλά ηττήθηκε δεχόμενη δύο καθοριστικά γκολ από την Αργεντινή.

Ο βρετανικός τύπος αποτύπωσε το κλίμα θλίψης και τον προβληματισμό για τον πρόωρο αποκλεισμό της ομάδας στα πρωτοσέλιδά του.

Η αναμέτρηση απέκτησε ιδιαίτερη ένταση λόγω της ιστορικής ποδοσφαιρικής αντιπαλότητας μεταξύ των δύο χωρών που συνοδεύεται από έντονο συμβολικό φορτίο.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, το τεταμένο κλίμα στις εξέδρες ενισχύθηκε από συνθήματα και αναφορές σε ιστορικά γεγονότα μεταξύ των αντιπάλων.

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«It’s not coming home» ήταν το μήνυμα που κυριάρχησε μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026, με τα «Τρία Λιοντάρια» να αποχαιρετούν τη διοργάνωση και τους φιλάθλους τους να βιώνουν ακόμη μία μεγάλη απογοήτευση. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ είχε καλλιεργήσει υψηλές προσδοκίες, καθώς θεωρούνταν από πολλούς ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ιδιαίτερα βαριά πήρε την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος έδειχνε συντετριμμένος, με την σύζυγό του να τον παρηγορεί.

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Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια παρακολούθησαν τον οδυνηρό ημιτελικό μαζί με τα παιδιά τους, τον 23χρονο Ρομέο, την 15χρονη Χάρπερ, τον 21χρονο Κρουζ και τη σύντροφό του, την 30χρονη Τζάκι Άποστελ.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή του- όπως και η σύζυγός του – πιάνοντας το κεφάλι τους και κρύβοντάς το μέσα στα χέρια τους. Ο γιος τους, ο 21χρονος Κρουζ, έσπευσε μάλιστα να παρηγορήσει τον πατέρα του, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Λίγη ώρα αργότερα, με ανάρτησή του ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στο Instagram, εξέφρασε τα συναισθήματά του. «Ραγισμένες καρδιές για όλους μας, αλλά και αναμνήσεις που θα μας εμπνέουν και θα μείνουν για πάντα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα μας, στους φιλάθλους μας και σε ολόκληρη τη χώρα μας για όλα όσα μας χαρίσατε σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Το κλίμα απογοήτευσης αποτυπώθηκε στα πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων, τα οποία κυριάρχησαν εικόνες θλίψης και έντονου προβληματισμού για τον αποκλεισμό. Εκατομμύρια Άγγλοι φίλαθλοι παρακολούθησαν με αγωνία τις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης, βλέποντας την Αργεντινή να πετυχαίνει δύο καθοριστικά γκολ και να εξασφαλίζει την πρόκρισή της, αφήνοντας την Αγγλία εκτός συνέχειας.

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, η αναμέτρηση είχε και έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής κουβαλά βαρύ ιστορικό φορτίο. Ο Πόλεμος των Φώκλαντς το 1982, το εμβληματικό «Χέρι του Θεού» του Ντιέγκο Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986, αλλά και η αποβολή του Ντέιβιντ Μπέκαμ στη μεταξύ τους αναμέτρηση το 1998 αποτελούν ορισμένα από τα γεγονότα που έχουν διαμορφώσει τη σχέση των δύο ποδοσφαιρικών δυνάμεων.

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Το τεταμένο κλίμα ήταν εμφανές ήδη πριν από τη σέντρα, με πανό, συνθήματα και αναφορές στις νήσους Φώκλαντ να αναζωπυρώνουν την αντιπαράθεση στις εξέδρες και να προσδίδουν ακόμη μεγαλύτερη ένταση σε μία από τις πιο φορτισμένες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της σύγχρονης εποχής.

Τα πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων

Το πρωτοσέλιδο των Times με τίτλο «Τα τελευταία δευτερόλεπτα πόνου καρδιάς για τα λιοντάρια της Αγγλίας»

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Το πρωτοσέλιδο της «Daily Telegraph» με τίτλο «Το όνειρο για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου τελείωσε»

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Το πρωτοσέλιδο της «Daily Express» με τίτλο «Η αγωνία τελείωσε»

Το πρωτοσέλιδο της «Daily Star» με τίτλο «Kaned by Messi» (λογοπαίγνιο με το όνομα του αρχηγού της ομάδας Harry Kane)

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Το πρωτοσέλιδο της «Mirror» με τίτλο «Συντετριμμένοι»

Το πρωτοσέλιδο της «Daily Mail» με τίτλο «Η νύχτα που το όνειρό μας πέθανε»

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