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Γεμάτος ένταση ήταν ο αγώνας της Αργεντινής με την Αγγλία για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, που βρήκε νικητές του Παγκόσμιου Πρωταθλητές με τρομερή ανατροπή.

Τα δυνατά μαρκαρίσματα και το δραματικό φινάλε έδωσαν έναν ημιτελικό γεμάτο συγκινήσεις, με τα πνεύματα να μην ηρεμούν και μετά την ολοκλήρωση του ματς. Εν μέσω των πανηγυρισμών του Λιονέλ Μέσι και της παρέας του υπήρξε σύρραξη στο κέντρο του γηπέδου, με πρωταγωνιστή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.

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Ο σταρ των «τριών λιονταριών», που παρά την εντυπωσιακή του παρουσία στη διοργάνωση δεν κατάφερε να οδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας του στον τελικό και στην κατάκτηση του τροπαίου μετά από 40 χρόνια, είχε μία αντιπαράθεση με τον Βαλεντίν Μπάρκο.

Ειδικότερα, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης καταγράφηκε να ρίχνει μία σφαλιάρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του μπακ της «αλμπισελέστε».

Η ένταση από ψηλά, τα σπρωξίματα και ο Οταμέντι

Εκτός από την τηλεοπτική κάλυψη, το περιστατικό καταγράφηκε και από δημοσιογράφο του ισπανικού μέσου Diario AS.

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν εμφανίζεται παίκτης της Αργεντινής να πηγαίνει προς τον Μπέλιγχαμ για να τον παρηγορήσει. Ο Μπάρκο φαίνεται να γυρνάει και να λέει κάτι στον Άγγλο μέσο, το οποίο εκνεύρισε τον 23χρονο μέσο.

Τότε, πήγε στον Μπάρκο και του έριξε σφαλιάρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με τον μπακ της Στρασμπούρ να αντιδρά σπρώχνοντας τον αντίπαλό του. Η ένταση ανέβηκε απότομα, με τον Οταμέντι να σπρώχνει και αυτός τον Μπέλιγχαμ.

Στο σημείο έσπευσαν πολλοί παίκτες, οι οποίοι κατάφεραν να ηρεμήσουν τα πνεύματα.