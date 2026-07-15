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Η Αργεντινή θα «μονομαχήσει» την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, (22:00-ΕΡΤ1) με την Αγγλία στο δεύτερο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ της Αμερικής και η αντιπρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, Βικτόρια Βιγιαρουέλ έβαλε φωτιά με μία ανάρτησή της για το ματς.

Οι δύο χώρες έχουν τη δική τους ιστορία αντιπαλότητας από τα νησιά Φώκλαντ (ή Μαλβίνες) και η αντιπρόεδρος της Αργεντινής τη χρησιμοποίησε για να μιλήσει για τον αγώνα με την Αγγλία στο Μουντιάλ της Αμερικής.

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Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Πιο συγκεκριμένα, η Βιγιαρουέλ έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ τα εξής: «Σήμερα παίζουμε εναντίον των σφετεριστών πειρατών που σφετερίζονται την κυριαρχία τους. Αυτός δεν είναι απλώς ένας ακόμη αγώνας. Δεν θα είμαι πολιτικά ορθή ή δειλή εναντίον των Άγγλων, είναι πάντα κάτι περισσότερο.

Είναι οι Μαλβίνες, είναι ο Ντιέγκο, είναι ο τελευταίος χορός του Λέο, είναι να βάλουμε φρένο στους εισβολείς. Εμπρός Αργεντινή! Γιατί μέχρι την τελευταία μας ανάσα, θα διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει!»

Η ανάρτησή της έχει προκαλέσει φυσικά σάλο στα social media και ειδικά στην Αγγλία, την ώρα που ακόμη και οι βετεράνοι πολέμου της Αργεντινής, ζήτησαν να μη σχετίζεται ο αγώνας του Μουντιάλ με τον πόλεμο.