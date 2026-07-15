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Η Αργεντινή θα «μονομαχήσει» την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, (22:00-ΕΡΤ1) με την Αγγλία στο δεύτερο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ της Αμερικής και η αντιπρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, Βικτόρια Βιγιαρουέλ έβαλε φωτιά με μία ανάρτησή της για το ματς.

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Οι δύο χώρες έχουν τη δική τους ιστορία αντιπαλότητας από τα νησιά Φώκλαντ (ή Μαλβίνες) και η αντιπρόεδρος της Αργεντινής τη χρησιμοποίησε για να μιλήσει για τον αγώνα με την Αγγλία στο Μουντιάλ της Αμερικής.

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Πιο συγκεκριμένα, η Βιγιαρουέλ έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ τα εξής: «Σήμερα παίζουμε εναντίον των σφετεριστών πειρατών που σφετερίζονται την κυριαρχία τους. Αυτός δεν είναι απλώς ένας ακόμη αγώνας. Δεν θα είμαι πολιτικά ορθή ή δειλή εναντίον των Άγγλων, είναι πάντα κάτι περισσότερο.

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Είναι οι Μαλβίνες, είναι ο Ντιέγκο, είναι ο τελευταίος χορός του Λέο, είναι να βάλουμε φρένο στους εισβολείς. Εμπρός Αργεντινή! Γιατί μέχρι την τελευταία μας ανάσα, θα διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει!»

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Η ανάρτησή της έχει προκαλέσει φυσικά σάλο στα social media και ειδικά στην Αγγλία, την ώρα που ακόμη και οι βετεράνοι πολέμου της Αργεντινής, ζήτησαν να μη σχετίζεται ο αγώνας του Μουντιάλ με τον πόλεμο.

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