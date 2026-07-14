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Η Ομοσπονδία Βετεράνων Πολέμου της Αργεντινής κάλεσε τους φιλάθλους να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο και να αποφύγουν τη χρήση του αγώνα για την προβολή εδαφικών διεκδικήσεων.

Η οργάνωση τόνισε ότι ο αγώνας δεν αποτελεί ένοπλη ρεβάνς, ζητώντας από τους φιλάθλους να τιμήσουν τη μνήμη των πεσόντων στρατιωτών χωρίς να καλλιεργούν το μίσος ή την ξενοφοβία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, επιχείρησε επίσης να χαμηλώσει τους τόνους, δηλώνοντας ότι στην αναμέτρηση της Ατλάντα δεν διακυβεύεται τίποτε περισσότερο από το ποδόσφαιρο.

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Η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Αγγλία στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 της Αμερικής, με τις δύο χώρες να έχουν πολεμικό παρελθόν, αλλά τους βετεράνους του πολέμου των Λατινοαμερικανών να ζητούν από τους οπαδούς να παραμείνουν στο ποδόσφαιρο.

Οι αγώνες της Αργεντινής με την Αγγλία έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με τον πόλεμο των δύο χωρών, αφού ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε κάνει και σχετικές δηλώσεις μετά τον ιστορικό προημιτελικό των δύο ομάδων στο Μουντιάλ του 1986.

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Ομοσπονδία βετεράνων πολέμου της Αργεντινής όμως, κάλεσε αυτή τη φορά τους φιλάθλους να επικεντρωθούν στο ποδόσφαιρο ενόψει του ημιτελικού του Μουντιάλ απέναντι στην Αγγλία και να μη χρησιμοποιήσουν τον αγώνα ως πλατφόρμα για την προβολή διεκδικήσεων κυριαρχίας επί νησιών του Νότιου Ατλαντικού.

Η Αργεντινή και η Βρετανία ενεπλάκησαν το 1982 σε μια σύντομη πολεμική σύγκρουση για τα νησιά, τα οποία οι Βρετανοί αποκαλούν Φόκλαντ και οι Αργεντινοί Μαλβίνες. Στον πόλεμο έχασαν τη ζωή τους 649 Αργεντινοί στρατιώτες και 255 Βρετανοί στρατιωτικοί.

Η οργάνωση ανέφερε τη Δευτέρα (13/7) ότι ο αγώνας «δεν αποτελεί ένοπλη ρεβάνς ούτε ιστορική αποζημίωση», καλώντας τους φιλάθλους και την ευρύτερη κοινή γνώμη να τιμήσουν τη μνήμη των Αργεντινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση, χωρίς να προωθούν το μίσος ή την ξενοφοβία.

«Η κυριαρχία υπερασπίζεται στα διεθνή φόρουμ, μέσω της διπλωματίας, της ιστορικής αλήθειας και της ειρηνικής, αδιαπραγμάτευτης διεκδίκησης που κατοχυρώνεται στο εθνικό μας Σύνταγμα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Βετεράνων Πολέμου της 2ας Απριλίου. «Θεωρούμε απαραίτητο να χαραχθεί μια σαφής και αδιαπραγμάτευτη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο αθλητικό πάθος και την εθνική υπόθεση. «Η μπάλα κυλά, η υπερηφάνεια για τα χρώματά μας πολλαπλασιάζεται, αλλά η μνήμη παραμένει άθικτη».

Η Βρετανία υποστηρίζει ότι έχει την κυριαρχία επί των νησιών και διατηρεί στρατιωτική παρουσία εκεί, ενώ η Αργεντινή συνεχίζει να προωθεί τη διεκδίκησή της μέσω της διπλωματικής οδού και διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων και τα Ηνωμένα Έθνη.

Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, φίλαθλοι και παίκτες της Αργεντινής τραγουδούν ένα σύνθημα που αναφέρεται στα νησιά, στον Ντιέγκο Μαραντόνα και στην προσπάθεια του Λιονέλ Μέσι να ολοκληρώσει τη διεθνή καριέρα του κατακτώντας ένα δεύτερο Μουντιάλ.

Οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο της Αργεντινής, πάντως, επιχείρησαν να χαμηλώσουν τους τόνους γύρω από την αντιπαλότητα ενόψει του αγώνα της Τετάρτης, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Λιονέλ Σκαλόνι να δηλώνει ότι στη συνάντηση των δύο ομάδων στην Ατλάντα δεν θα διακυβεύεται τίποτε περισσότερο από το ποδόσφαιρο.

Η Αργεντινή και η Αγγλία έχουν μία από τις πιο ιστορικές αντιπαλότητες στο διεθνές ποδόσφαιρο, η οποία έχει σημαδευτεί από αρκετές σπουδαίες αναμετρήσεις σε Παγκόσμια Κύπελλα, μεταξύ των οποίων και ο προημιτελικός του 1986 με το περίφημο γκολ του Μαραντόνα που ονομάστηκε το «Χέρι του Θεού».