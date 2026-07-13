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Η αγγλική ομάδα αποφάσισε να φορέσει την κλασική λευκή εμφάνιση με το έμβλημα των τριών λιονταριών στον επικείμενο ημιτελικό του Μουντιάλ.

Οι δύο ομάδες θα χρησιμοποιήσουν εμφανίσεις που παραπέμπουν σχεδιαστικά στην αναμέτρηση του 1986, παρά τις αναγκαίες τεχνολογικές διαφοροποιήσεις των νέων στολών.

Ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να αντιμετωπίσει την εθνική Αγγλίας για πρώτη φορά στην καριέρα του κατά τη διάρκεια αυτού του κρίσιμου ημιτελικού.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο γήπεδο της Ατλάντα, με ώρα έναρξης στις 22:00.

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Μαγικές στιγμές θα ζήσουμε στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής.

Οπως έγινε γνωστό, η παρέα του Λιονέλ Μέσι κατέθεσε αίτημα στη FIFA να αγωνιστεί με την μπλε φανέλα που φορούσε το 1986 στο μεταξύ τους παιχνίδι, στο περίφημο ματς με το «χέρι του Θεού» του Μαραντόνα, ενώ και οι Αγγλοι αποφάσισαν να βάλουν την κλασική λευκή με τα τρία λιοντάρια πάνω αριστερά.

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🚨This Maradona goal against England has been ranked as the greatest goal in World Cup history🐐 pic.twitter.com/KDN2WMuh0Q — J☔ (@Shadygize) July 11, 2026

Ετσι, οι δύο ομάδες θα παίξουν με τις ίδιες -σχεδόν- φανέλες που φορούσαν στο ιστορικό εκείνο παιχνίδι πριν από 40 χρόνια. Λέμε σχεδόν καθώς θα υπάρχουν μικρές διαφορές στο design μιας και η τεχνολογία έχει προχωρήσει.

Σε κάθε περίπτωση, ο δεύτερος ημιτελικός, πέρα από την κόντρα των δύο, μας έδωσε έναν ακόμη λόγο να ανυπομονούμε για να τον δούμε στις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης (15/7).

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Ατλάντα.

Η φανέλα που φόρεσε ο Μαραντόνα το 1986

Στις 22 Ιουνίου 1986, στο «Αζτέκα» της Πόλης του Μεξικού, η Αργεντινή αντιμετώπισε την Αγγλία στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου φορώντας την μπλε εμφάνισή της.

Εκείνο το απόγευμα, ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέτυχε δύο γκολ που πέρασαν στην αιωνιότητα. Το πρώτο έμεινε γνωστό ως το «Χέρι του Θεού», ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο Αργεντινός θρύλος διέσχισε σχεδόν ολόκληρο το γήπεδο, απέφυγε όποιον βρήκε μπροστά του και σημείωσε το επονομαζόμενο «γκολ του αιώνα».

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Η Αργεντινή επικράτησε με 2-1, συνέχισε την πορεία της και λίγες ημέρες αργότερα κατέκτησε το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της.

Η επιλογή εμφάνισης δεν είναι τυχαία

Σαράντα χρόνια μετά, η επιστροφή της μπλε φανέλας σε ακόμη ένα νοκ άουτ παιχνίδι απέναντι στην Αγγλία μοιάζει με συνειδητή προσπάθεια σύνδεσης του παρόντος με το πιο μυθικό κομμάτι του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Η γενιά του Λιονέλ Μέσι έχει ήδη γράψει τη δική της ιστορία, όμως η σκιά του 1986 παραμένει αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της εθνικής ομάδας. Η συγκεκριμένη εμφάνιση λειτουργεί ως σύμβολο πίστης, μνήμης και ποδοσφαιρικής υπερηφάνειας.

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Το αίτημα φαίνεται πως αντιμετωπίζεται θετικά από τη FIFA, αν και η επίσημη επιβεβαίωση αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά το σκηνικό πριν από τη σέντρα.

Η πρώτη φορά του Μέσι απέναντι στην Αγγλία

Ο ημιτελικός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ιστορική σημασία, καθώς ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του την εθνική Αγγλίας.

Παρά την πολυετή παρουσία του στο κορυφαίο επίπεδο, οι συγκυρίες και μία παλαιότερη τιμωρία δεν του επέτρεψαν να βρεθεί απέναντι στα «τρία λιοντάρια». Έτσι, η πρώτη συνάντηση έρχεται στο μεγαλύτερο δυνατό σκηνικό: σε έναν ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Η Αργεντινή δεν θα μπει απλώς στο γήπεδο για να διεκδικήσει την πρόκριση. Εφόσον φορέσει τελικά τα μπλε, θα κουβαλά πάνω της τη μνήμη του Μαραντόνα, το βάρος του 1986 και μία από τις πιο ισχυρές ποδοσφαιρικές ιστορίες που γράφτηκαν ποτέ.

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