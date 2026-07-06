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Ο Τζόρνταν Χέντερσον δεν θα μπορέσει να συνεισφέρει στην προσπάθεια της Αγγλίας να κατακτήσει το Μουντιάλ 2026, καθώς θα περάσει τη πόρτα του χειρουργείου μετά τον τραυματισμό του στους πανηγυρισμούς για τη νίκη επί του Μεξικού.

‼️JUGADOR INGLÉS SE LESIONA EN FESTEJO‼️



El jugador de Inglaterra, Jordan Henderson sufrió una aparatosa caída, después de saltar la barrera publicitaria, a donde había subido a festejar la victoria de su selección.



De manera extraoficial se menciona que habría sufrido una… pic.twitter.com/rsdEappoBz Advertisement Advertisement July 6, 2026

Η Αγγλία κέρδισε 3-2 το Μεξικό σε ένα τρομερό ματς στο Αζτέκα και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού, όμως έχασε τον πολύπειρο μέσο Τζόρνταν Χέντερσον, που τραυματίστηκε μετά το τέλος του ματς κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.

Ο Άγγλος μέσος έπεσε άτσαλα στο έδαφος μετά από γλίστρημα στη προσπάθειά του να περάσει πάνω από διαφημιστική πινακίδα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον καρπό του.

Αποχώρησε με τη χρήση οξυγόνου από το γήπεδο και διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να χειρουργηθεί, κάτι που θα τον κρατήσει εκτός για το υπόλοιπο της διοργάνωσης.