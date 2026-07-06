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Τον πιο «άκυρο» τραυματισμό είχε Τζόρνταν Χέντερσον στα γήπεδα του Μουντιάλ, γιατί λίγο μετά την πρόκριση της εθνικής Αγγλίας στα προημιτελικά, ο 36χρονος που πανηγύριζε γλίστρησε πάνω σε διαφημιστικές πινακίδες και προσγειώθηκε άτσαλα.

Ο Χέντερσον τραυματίστηκε την ώρα των πανηγυρισμών της εθνικής Αγγλίας

Ο μέσος της Μπρέντφορντ τραυματίστηκε στον καρπό και έπρεπε να αποχωρήσει με φορείο από το γηπεδο.

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😲 ¡EL TREMENDO GOLPE DE HENDERSON EN LOS FESTEJOS POR LA VICTORIA DE INGLATERRA! TUVO QUE SER EVACUADO EN CAMILLA.#NuestroMejorMundial #Henderson pic.twitter.com/0SzLpcBWZl — Diario AS (@diarioas) July 6, 2026

«Ο Τζόρνταν μόλις έπεσε και χτύπησε τον καρπό του. Φαίνεται πως ο τραυματισμός είναι σοβαρός, ο γιατρός μού είπε ότι ο παίκτης μας βρίσκεται στο νοσοκομείο», παραδέχτηκε στις δηλώσεις του ο Τόμας Τούχελ.

Είναι εξαιρετικά πιθανό ο πολύπειρος μέσος να χάσει το υπόλοιπο της διοργάνωσης, με τους Άγγλους να μην πιστεύουν στην ατυχία τους.

Η Αγγλία επικράτησε του Μεξικού με 3-2 και πήρε το εισιτήριο για τους «8» του Μουντιάλ. Οι παίκτες του Τούχελ άντεξαν στην πίεση των Μεξικάνων και μετά το τέλος του αγώνα ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς με τον κόσμο τους.

Ο Χέντερσον έγινε ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε τέσσερα διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα, όταν πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα της φάσης των ομίλων απέναντι στον Παναμά. Στο παιχνίδι της Κυριακής δεν αγωνίστηκε, ωστόσο δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο δεύτερο ημίχρονο για ενέργειά του από τον πάγκο.

Η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία στα προημιτελικά, το Σάββατο, στο Μαϊάμι Γκάρντενς της Φλόριντα.