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Ο Ρόμπι Γουίλιαμς φαίνεται πως πήρε πολύ σοβαρά τον ρόλο του… γουρλή για την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Ο 52χρονος τραγουδιστής χάρισε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους μια απολαυστική και χιουμοριστική στιγμή από το σπίτι του, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η σύζυγός του, Άιντα.

Στο βίντεο, ο Ρόμπι εμφανίζεται να στέκεται μπροστά στην ντουλάπα του φορώντας μόνο το εσώρουχό του και να αναζητά με εμφανή αγωνία το ιδανικό σύνολο που θα του έφερνε… τύχη για τον αγώνα της Αγγλίας.

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Η Άιντα κατέγραψε τη σκηνή και συνόδευσε την ανάρτηση με χιουμοριστική διάθεση, γράφοντας στη λεζάντα: «Το κάνει και ο δικός σας σύζυγος αυτή τη στιγμή;», δείχνοντας ότι αντιμετώπισε με αρκετή δόση ειρωνείας την εμμονή του τραγουδιστή να βρει το κατάλληλο outfit.

Ο ίδιος, κοιτώντας τα ρούχα του, παραδέχθηκε πως δυσκολευόταν να καταλήξει στην επιλογή του. «Πραγματικά δεν ξέρω τι να βάλω. Χρειάζομαι κάτι τυχερό και δεν ξέρω τι είναι αυτό», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Όπως εξήγησε, βρισκόταν ανάμεσα σε δύο επιλογές: από τη μία να φορέσει κάτι πιο εντυπωσιακό λόγω του αγώνα της Αγγλίας και από την άλλη να επιλέξει κάτι πιο άνετο για να απολαύσει την αναμέτρηση.

Η Άιντα, πίσω από την κάμερα, τον ρώτησε αν πιστεύει πραγματικά ότι τα ρούχα που θα επιλέξει μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του αγώνα. Η απάντηση του Ρόμπι ήταν χαρακτηριστική του γνωστού χιούμορ του: «Όσο τρελό κι αν ακούγεται, μπορεί να εξαρτάται από αυτό που θα φορέσω».

Τελικά, αν κρίνει κανείς από το αποτέλεσμα, το γούρι ίσως λειτούργησε, αφού η Αγγλία επικράτησε της Κροατίας με σκορ 4-2 στο Ντάλας.

Με πληροφορίες από Daily Mail