Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η άφιξη της πριγκίπισσας Κάθριν στις βασιλικές ιπποδρομίες του Άσκοτ το μεσημέρι της Τετάρτης.
Μετά από δύο χρόνια απουσίας εξαιτίας της μάχη της με τον καρκίνο, η πριγκίππισα Κάθριν εμφανίστηκε με φόρεμα της Σέρβας σχεδιάστριας Roksandra σε έντονη κίτρινη απόχρωση. Αυτή ήταν μάλιστα η τρίτη φορά που η μέλλουσα βασίλισσα της Αγγλίας επέλεξε την ίδια δημιουργία σε δημόσιά της εμφάνιση, καθώς δηλώνει οπαδός της «ενδυματολογικής ανακύκλωσης», τόσο για περιβαντολλογικούς όσο και για οικονομικούς λόγους.
Πριγκίπισσα Κάθριν: Πιστή στα βασιλικά της καθήκοντα
To 2025 είχε ανακοινωθεί επίσημα ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα έδινε το παρών στο Royal Ascot αλλά κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή ακύρωσε την εμφάνισή της εξαιτίας μιας ξαφνικής, όπως είχε ακουστεί, αδιαθεσίας.
Αυτή τη φορά όμως η πριγκίπισσα Κάθριν δεν απογοήτευσε τους εκατοντάδες θαυμαστές της που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς για να δουν από κοντά τη βασιλική οικογένεια: Μαζί με τον Ουίλιαμ επέβαιναν σε μια άμαξα πίσω από τον Κάρολο και την Καμίλα κατά μήκος του ιπποδρομίου – μια παράδοση που χρονολογείται 200 χρόνια πίσω, από τη βασιλεία του Γεωργίου του 4ου, ο οποίος είχε κάνει εκείνη την πρώτη διαδρομή μαζί με τον Δούκα του Ουέλινγκτον.
Η βασιλική συνοδεία δέχτηκε ενθουσιώδεις επευφημίες καθώς περνούσε μπροστά από τις κερκίδες, γεμάτες θεατές που περίμεναν τον πρώτο αγώνα της ημέρας, έχοντας εξασφαλίσει τα εισιτήρια που γίνονται ανάρπαστα κάθε χρόνο.