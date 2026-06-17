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Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η άφιξη της πριγκίπισσας Κάθριν στις βασιλικές ιπποδρομίες του Άσκοτ το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η πριγκίπισσα Κάθριν συνόδευσε τον σύζυγό της.

Μετά από δύο χρόνια απουσίας εξαιτίας της μάχη της με τον καρκίνο, η πριγκίππισα Κάθριν εμφανίστηκε με φόρεμα της Σέρβας σχεδιάστριας Roksandra σε έντονη κίτρινη απόχρωση. Αυτή ήταν μάλιστα η τρίτη φορά που η μέλλουσα βασίλισσα της Αγγλίας επέλεξε την ίδια δημιουργία σε δημόσιά της εμφάνιση, καθώς δηλώνει οπαδός της «ενδυματολογικής ανακύκλωσης», τόσο για περιβαντολλογικούς όσο και για οικονομικούς λόγους.

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Ο 43χρονος πρίγκιπας Ουίλιαμ φόρεσε ένα λουλούδι στο πέτο του στο ίδιο χρώμα με το φόρεμα της συζύγου του

Πριγκίπισσα Κάθριν: Πιστή στα βασιλικά της καθήκοντα

To 2025 είχε ανακοινωθεί επίσημα ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα έδινε το παρών στο Royal Ascot αλλά κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή ακύρωσε την εμφάνισή της εξαιτίας μιας ξαφνικής, όπως είχε ακουστεί, αδιαθεσίας.

Αυτή τη φορά όμως η πριγκίπισσα Κάθριν δεν απογοήτευσε τους εκατοντάδες θαυμαστές της που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς για να δουν από κοντά τη βασιλική οικογένεια: Μαζί με τον Ουίλιαμ επέβαιναν σε μια άμαξα πίσω από τον Κάρολο και την Καμίλα κατά μήκος του ιπποδρομίου – μια παράδοση που χρονολογείται 200 χρόνια πίσω, από τη βασιλεία του Γεωργίου του 4ου, ο οποίος είχε κάνει εκείνη την πρώτη διαδρομή μαζί με τον Δούκα του Ουέλινγκτον.

Ο βασιλιάς Κάρολος έδωσε για δεύτερη μέρα το παρών στο Royal Ascot μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα.

Η βασιλική συνοδεία δέχτηκε ενθουσιώδεις επευφημίες καθώς περνούσε μπροστά από τις κερκίδες, γεμάτες θεατές που περίμεναν τον πρώτο αγώνα της ημέρας, έχοντας εξασφαλίσει τα εισιτήρια που γίνονται ανάρπαστα κάθε χρόνο.