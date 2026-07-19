Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ αναδείχθηκε στον πρώτο Άγγλο ποδοσφαιριστή που πέτυχε επτά γκολ σε μία διοργάνωση Μουντιάλ, οδηγώντας την εθνική του ομάδα στην κατάκτηση της τρίτης θέσης.

Ο 23χρονος μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε τον ηγετικό του ρόλο, σημειώνοντας το καθοριστικό γκολ στον μικρό τελικό απέναντι στη Γαλλία.

Η πορεία του ξεκίνησε από την Μπέρμιγχαμ Σίτι και συνεχίστηκε με επιτυχίες στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, προτού μεταγραφεί το 2023 στον ισπανικό σύλλογο.

Παράλληλα με την αγωνιστική του άνοδο, η προσωπική του ζωή με την influencer Άσλιν Κάστρο προσελκύει συχνά το ενδιαφέρον των βρετανικών μέσων ενημέρωσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του Μουντιάλ 2026 λόγω των εμφανίσεών του, κατορθώνοντας να γίνει ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που σκόραρε επτά γκολ στην ίδια διοργάνωση.

Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης μοιραζόταν μέχρι πρότινος την κορυφή με τον Γκάρι Λίνεκερ —ο οποίος είχε σκοράρει έξι φορές στο Μουντιάλ του Μεξικού το 1986— και τον συμπαίκτη του, Χάρι Κέιν, ο οποίος είχε σημειώσει επίσης έξι γκολ στη Ρωσία το 2018 αλλά και στην τρέχουσα διοργάνωση.

Advertisement

Advertisement

🌎WC26: World Cup Golden Boot race: Who is the tournament's top scorer?



3. Jude Bellingham (England – 7 goals)



Jude Bellingham scored a brace for the second successive game as he took his World Cup tally to six at this tournament.

He scored his first in the opening win against… https://t.co/iIW2QDkHfC pic.twitter.com/qdJIDTolSa — Orikyiriza (@orikyirizabrig2) July 19, 2026

Κατά τη διάρκεια του μικρού τελικού με τη Γαλλία, ο 23χρονος Μπέλιγχαμ πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 79ο λεπτό και σκόραρε στην τελευταία φάση του αγώνα· ξεκίνησε μια αντεπίθεση από τη γραμμή του κέντρου μέχρι την περιοχή της Γαλλίας, απέφυγε έναν αμυντικό και πλάσαρε υποδειγματικά στην κάτω γωνία της εστίας.

Η Αγγλία κατέκτησε την τρίτη θέση στο φετινό Μουντιάλ και ακόμη και εάν έχασε την πρωτιά, αναδείχθηκε ως μία από τις καλύτερες ομάδες με τον Μπέλιγχαμ να έχει εξελιχθεί στον απόλυτο ηγέτη των «Τριών Λιονταριών» στα γήπεδα της Αμερικής.

Τα πρώτα βήματα

Ο Μπέλιγχαμ ξεκίνησε από την Μπέρμιγχαμ Σίτι, από τις ακαδημίες της οποίας αναδείχθηκε, προτού πραγματοποιήσει το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ηλικία μόλις 16 ετών, τον Αύγουστο του 2019. Στην πρώτη του σεζόν (2019-20), σημείωσε 44 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, γινόμενος ο νεότερος παίκτης και ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

Στη συνέχεια, πήρε μεταγραφή για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η Μπέρμιγχαμ έδειξε το σεβασμό που είχε για τον νεαρό, αποσύροντας τη φανέλα του με το νούμερο 22, κίνηση που υποδηλώνει πόσο τον εκτιμούσε η ομάδα, έχοντας πίστη στο λαμπρό του μέλλον.

Η μεταφραφή στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ήταν αυτό που χρειαζόταν ο 17χρονος τότε αστέρας, γιατί πρόκειται για μία ομάδα που έχει αναδείξει πολλούς νεαρούς παίκτες σε παγκόσμιους αστέρες.

Advertisement

Πέρασε τρία χρόνια στη Γερμανία, κατά τη διάρκεια των οποίων κατέκτησε το Κύπελλο Γερμανίας, έγινε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του συλλόγου και αναδείχθηκε Κορυφαίος Παίκτης της Bundesliga για τη σεζόν 2022-23. Στην τελευταία του χρονιά παραλίγο να κατακτήσει το πρωτάθλημα, με τη Ντόρτμουντ να χάνει τον τίτλο την τελευταία αγωνιστική.

Η Ρεάλ Μαδρίτης

Μετά το επιτυχημένο πέρασμά του από τη Γερμανία, ο Μπέλιγχαμ πέρασε στη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιούλιο του 2023. Στην πρώτη του κιόλας σεζόν, σημείωσε 23 γκολ και μοίρασε 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, οδηγώντας τη Ρεάλ στην κατάκτηση τόσο της La Liga όσο και του Champions League. Μάλιστα, το παιχνίδι της μοίρας ήταν απίστευτο, καθώς ο νεαρός σταρ τέθηκε αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του, την Μπορούσια Ντόρτμουντ, στον μεγάλο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η μεταγραφή του στη Μαδρίτη δεν τον έφερε απλώς σε μια μεγαλύτερη σκηνή, αλλά τον μετέτρεψε σε έναν από τους παίκτες που καθορίζουν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Advertisement

Ο Μπέλιγχαμ σκέφτηκε αντισυμβατικά και επέλεξε ξανά τη Ρεάλ Μαδρίτης, την ώρα που κορυφαίοι σύλλογοι της Premier League τον «διεκδικούσαν». Ως Άγγλος παίκτης, θα ήταν εύκολο να επιστρέψει στην πατρίδα του και να γίνει το κεντρικό πρόσωπο ενός μεγάλου αγγλικού κλαμπ, αλλά επέλεξε ξανά τον δύσκολο δρόμο, μετακομίζοντας στην Ισπανία.

Αναφορικά με την εθνική Αγγλίας, επιλέχθηκε από νωρίς στην επίσημη τετραμελή ομάδα αρχηγών παρά το νεαρό της ηλικίας του, κάτι που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που του έχουν και το ταλέντο και την εργατικότητα που διαθέτει.

Δεν είναι ο κλασικός Άγγλος ποδοσφαιριστής. Έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι είναι πρόθυμος να ακολουθήσει μια ξεχωριστή διαδρομή μακριά από το αγγλικό ποδόσφαιρο, να εξελιχθεί στο εξωτερικό και να εξελίξει το παιχνίδι του σε άλλες χώρες.

Advertisement

Η αλληλεπίδραση με τον Μέσι

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν στον ημιτελικό μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής, ήταν η λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Τζουντ Μπέλιγχαμ και τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Άγγλος μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης κλήθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης να σχολιάσει το περιστατικό και προσπάθησε να βάλει τέλος στις υπερβολές γύρω από τη συγκεκριμένη στιγμή, τονίζοντας πως επρόκειτο για μια συνηθισμένη ποδοσφαιρική συζήτηση.

«Η συζήτηση με τον Μέσι; Στην πραγματικότητα, συζητούσαμε για ένα φάουλ. Δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο», ανέφερε αρχικά ο Μπέλιγχαμ.

Advertisement

🚨🎙️ What happened between you and Messi?



🗣️ Jude Bellingham: "We were talking about a frictional shot, actually there was nothing bad at all, I'm sure everyone will do their job and blow it out of proportion, but for me there was nothing worth mentioning.



I thought there was a… Advertisement July 16, 2026

«Νόμιζα ότι είχε γίνει κάποιο φάουλ νωρίτερα και μου είπε “Ναι, αλλά τι έγινε με αυτό το φάουλ που μου έκαναν νωρίτερα;”. Τότε του απάντησα “Είσαι αρκετά δυνατός για να το αντέξεις”.

Ξέρετε πώς πάνε αυτά. Δεν υπήρχε τίποτα κακό. Είμαι σίγουρος ότι ο καθένας θα το πάρει και θα το κάνει θέμα, αλλά όχι, δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο», εξήγησε,

Η σχέση με την Άσλιν Κάστρο

Η προσωπική ζωή του Μπέλιγχαμ απασχολεί έντονα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης του με την 28χρονη influencer Άσλιν Κάστρο. Το ρομάντζο τους ξεκίνησε το 2024, όταν οι θαυμαστές τους παρατήρησαν τις αλληλεπιδράσεις τους στα social media, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 φωτογραφήθηκαν σε ραντεβού στη Μαδρίτη.

Advertisement

Έκτοτε, η Κάστρο έχει ενσωματωθεί πλήρως στο περιβάλλον του ποδοσφαιριστή, καθώς εθεάθη στο ιδιωτικό του μπουθ στο «Μπερναμπέου» μαζί με την οικογένειά του, ενώ έκαναν κοινές εμφανίσεις στο Madrid Open και διακοπές στη Σαρδηνία.

Το μοντέλο βρίσκεται και στα γήπεδα των ΗΠΑ για το Μουντιάλ, με τον φωτογραφικό φακό να τους καταγράφει να φιλιούνται μετά τη νίκη της Αγγλίας επί της Κροατίας με 4-2 στην πρεμιέρα. Η δημοσιότητα έφερε στο φως και φήμες για το παρελθόν της Κάστρο, με αναφορές σε παλαιότερες σχέσεις της με διασημότητες όπως ο ηθοποιός Μάικλ Μπ. Τζόρνταν.