Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο γνωστός ραδιοφωνικός σπίκερ, Μπότσα Ουριέτ, έδωσε ρεσιτάλ με τη μετάδοσή του στον αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Η επική ανατροπή της Αργεντινής απέναντι στην Αγγλία (2-1) δεν πανηγυρίστηκε μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στα δημοσιογραφικά θεωρεία, με τον ραδιοφωνικό σπίκερ Μπότσα Ουριέτ να μας χαρίζει μία από τις πιο μυθικές περιγραφές της διοργάνωσης για τον σταθμό «Cadena 3» της Αργεντινής.

Advertisement

Advertisement

Narração de Bocha Houriet na rádio Cadena 3 Argentina do gol da virada da Argentina em cima da Inglaterra!



“Vocês inventaram o futebol, mas nós inventamos a magia.



“Vocês inventaram o futebol, mas nós inventamos a paixão.



“Vocês inventaram o futebol, mas nós inventamos a… pic.twitter.com/cJzcYPGWBx — Televisão Argentina (@tvargentina_) July 16, 2026

«Εσείς επινοήσατε το ποδόσφαιρο, αλλά εμείς επινοήσαμε τη μαγεία. Εσείς επινοήσατε το ποδόσφαιρο, αλλά εμείς επινοήσαμε το πάθος. Εσείς επινοήσατε το ποδόσφαιρο, αλλά εμείς επινοήσαμε το θάρρος», φώναζε ο Αργεντινός σπίκερ.

Η περιγραφή του έγινε αμέσως viral, «τρελαίνοντας» ακόμα περισσότερο τους Αργεντίνους.