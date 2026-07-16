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Ο Άντονι Γκόρντον άνοιξε το σκορ για την Αγγλία στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η Αργεντινή ισοφάρισε με τον Έντσο Φερνάντες στο 85ο λεπτό και πίεσε ασφυκτικά την αντίπαλη άμυνα.

Ο Λαουτάρο σημείωσε το νικητήριο γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ολοκληρώνοντας την ανατροπή για την ομάδα του.

Η Αργεντινή προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία για την κατάκτηση του τροπαίου.

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Για μια ακόμη φορά, η «εφτάψυχη» Αργεντινή βρήκε τρόπο να σοκάρει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ 2026 με μια επική ανατροπή σε βάρος της Αγγλίας, την οποία νίκησε με 2-1 στον ημιτελικό της Ατλάντα.

Μια τεράστια ομάδα, που αρνείται να παραδοθεί και έχει χίλιους τρόπους να “σκοτώσει” τον αντίπαλό της. Η Αργεντινή στριμώχτηκε.. στα σχοινιά όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Αγγλία στο 55΄, και παρότι για 30 λεπτά η ασφυκτική της πίεση δεν απέδωσε καρπούς, έφτασε σε μια σπουδαία ανατροπή για να επικρατήσει με 2-1 κλείσει το «ραντεβού» με την Ισπανία στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026.

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Το ξεκίνημα της «τιτανομαχίας» μπορεί να μην πρόσφερε γκολ, ευκαιρίες ή εντυπωσιακές φάσεις, αλλά χαρακτηρίστηκε από πρωτοφανή ένταση, μάζες σώμα με σώμα και αρκετές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Η Αγγλία έμοιαζε να έχει μια σχετική πρωτοβουλία κινήσεων και προσπάθησε να γίνει απειλητική με τους Γκόρντον και Ρότζερς, αλλά το σουτ του πρώτου στο 14΄ αναχαιτίστηκε από τους αντίπαλους αμυντικούς, ενώ ο Μαρτίνες μπλόκαρε το γύρισμα του Ρότζερς λίγο αργότερα. Στο 38ο λεπτό σημειώθηκε ίσως η πιο επικίνδυνη στιγμή του πρώτου μέρους και ήταν για την Αργεντινή, με τον “κεραυνό” του Έντσο Φερνάντες από μακρινή απόσταση να περνά λίγο πάνω από την εστία του Πίκφορντ.

Ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία προέκυψε για την Αλμπισελέστε με το «καλημέρα» στο δεύτερο μέρος. Ο Άλβαρες βρήκε δύο εκτελέσεις από τη δεξιά πλευρά της μεγάλης περιοχής, με τον Πίκφορντ να αντιμετωπίζει δύσκολα την πρώτη και τη δεύτερη να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Στο ακόλουθο διάστημα οι παίκτες του Σκαλόνι κυκλοφόρησαν αρκετά την μπάλα στο μισό των Άγγλων, χωρίς να δημιουργήσουν κάποια εξίσου σημαντική ευκαιρία.

Σε μια αντεπίθεση, όμως, ήρθε το «χτύπημα» των Άγγλων και η αλλαγή δεδομένων στην αναμέτρηση. Έπειτα από σέντρα ακριβείας του Μόργκαν Ρότζερς, ο Άντονι Γκόρντον άνοιξε το σκορ στο 55ο λεπτό και έβαλε φωτιά στο παιχνίδι.

Η Αργεντινή ανέβασε κατακόρυφα την πίεσή της από εκείνο το σημείο και στο 69΄ έχασε μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσει, με τον Πίκφορντ να πραγματοποιεί τεράστια απόκρουση στην κεφαλιά του Γκονζάλες από ιδανική θέση.

Ο κλοιός έκλεινε ασφυκτικά γύρω από την εστία της Αγγλίας και η κεφαλιά του ΜακΆλιστερ στο 75΄ σταμάτησε στο δοκάρι. Ο χρόνος κυλούσε, το γκολ δεν ερχόταν και οι Άγγλοι με ένα φουλ αμυντικό σχήμα στο γήπεδο ήλπιζαν ότι θα αντέξουν μέχρι το τέλος.

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Ο Έντσο Φερνάντες, όμως, που είχε προειδοποιήσει πολλές φορές με εξαιρετικά μακρινά σουτ, βρήκε και πάλι χώρο έξω από την περιοχή στο 85΄ και εκτέλεσε εντυπωσιακά τον Πίκφορντ για το 1-1.

Η μεγάλη ανατροπή ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα. Αφού στο 90’+1 ο ΜακΆλιστερ είχε το δεύτερο δοκάρι στο παιχνίδι, στο επόμενο λεπτό ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά από κοντά έφερε τα πάνω κάτω (2-1) κι έστειλε την Αργεντινή στον τελικό.

ΓΚΟΛ: 55΄ Γκόρντον / 85΄ Φερνάντες, 90+2΄ Λαουτάρο

ΚΙΤΡΙΝΗ: 37΄ Άντερσον / 42΄ Λ.Μαρτίνες, 51΄ Ρομέρο, 90+4΄ Ντε Πολ

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: – / 75΄, 90+1΄ ΜακΆλιστερ

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Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς, Στόουνς, Γκέχι, Σπενς, Άντερσον, Ράις, Μπέλιγχαμ, Ρότζερς, Γκόρντον, Κέιν

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Παρέδες, Μακ Άλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Άλβαρες, Σιμεόνε, Μέσι

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