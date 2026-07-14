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Οι αναμετρήσεις ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή δεν είναι ποτέ ένα απλό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Η κοινή τους ιστορία, οι μεγάλες μονομαχίες του παρελθόντος και η ένταση που συνοδεύει κάθε μεταξύ τους συνάντηση δημιουργούν πάντα ένα ιδιαίτερο κλίμα. Ο ημιτελικός της Τρίτης, 14 Ιουλίου, δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση, με τη συζήτηση να έχει ανάψει πριν ακόμη ακουστεί το πρώτο σφύριγμα.

Αιτία αποτελεί ο ορισμός του διαιτητή της αναμέτρησης. Η FIFA εμπιστεύτηκε τον 44χρονο Αμερικανό, γεννημένο στο Μαρόκο, Ισμαΐλ Ελφάθ, μια επιλογή που προκάλεσε έντονο σχολιασμό στα αγγλικά μέσα ενημέρωσης λόγω της προϊστορίας του με τον αρχηγό της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι.

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Η ιδιαίτερη σχέση του Ελφάθ με τον Μέσι

Ο Ελφάθ ήταν τέταρτος διαιτητής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, ενώ μετά τη μεταγραφή του Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι το 2023 βρέθηκε αρκετές φορές στον δρόμο του. Μάλιστα, διηύθυνε τον τελικό του Leagues Cup απέναντι στη Νάσβιλ, όπου ο Αργεντινός σκόραρε και η ομάδα του κατέκτησε το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι.

Συνολικά, ο Ελφάθ έχει σφυρίξει τέσσερις αγώνες του Μέσι σε συλλογικό επίπεδο, με τον Αργεντινό να μετρά ισάριθμες νίκες και τέσσερα γκολ.

Τα παράπονα για τη διαιτησία

Η συγκεκριμένη προϊστορία, σε συνδυασμό με τα παράπονα που είχαν εκφραστεί για τη διαιτησία σε προηγούμενους αγώνες της Αργεντινής, έχει δώσει τροφή για σχόλια και εικασίες στον αγγλικό Τύπο. Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος της Daily Mail, η οποία κάνει λόγο για τον «αγαπημένο διαιτητή του Μέσι», συνδέοντας τον ορισμό του με τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από τη διοργάνωση.

Έτσι, ο ημιτελικός αποκτά έντονο ενδιαφέρον όχι μόνο για όσα θα συμβούν μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά και για τη συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει γύρω από τη διαιτησία.