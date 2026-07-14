Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (14/7) στην περιοχή της Περαίας στην Θεσσαλονίκη.
Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Οσία Ξένη και η Πολιτική Προστασία ενημέρωσε τους κατοίκους με μήνυμα μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν από αέρος ένα ελικόπτερο, 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 πυροσβεστικά οχήματα καθώς και υδροφόρες του Δήμου Θέρμης.
Στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.