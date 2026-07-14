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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (14/7) στην περιοχή της Περαίας στην Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Οσία Ξένη και η Πολιτική Προστασία ενημέρωσε τους κατοίκους με μήνυμα μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Όσιας_Ξένης της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 14, 2026

Στην επιχείρηση συμμετείχαν από αέρος ένα ελικόπτερο, 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 πυροσβεστικά οχήματα καθώς και υδροφόρες του Δήμου Θέρμης.

Στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.