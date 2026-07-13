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Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ κουβάλησε στις πλάτες του την Αγγλία στη νίκη επί της Νορβηγίας και την έστειλε στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, όπου θα κοντραριστεί με την Αργεντινή και ο Τζον Τέρι έσπευσε να αποθεώσει τον Άγγλο μεσοεπιθετικό.

Ο Τζον Τέρι έπλεξε το εγκώμιο του Τζουντ Μπέλιγχαμ στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της FIFA για το Μουντιάλ, μετά τα 2 γκολ του κόντρα στη Νορβηγία, συγκρίνοντάς τον με τον θρυλικό Γάλλο, Ζινεντίν Ζιντάν.

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Ο πρώην αρχηγός της Τσέλσι αναφέρθηκε στα Μουντιάλ του 2002 και του 2006 επισημαίνοντας ότι οι ομάδες που τα κατέκτησαν είχαν παίκτες – ηγέτες σαν τον Μπέλιγχαμ.

Τα λόγια του Τζον Τέρι για τον Τζουντ Μπέλιγχαμ

«Το είχα πει από την αρχή αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μου θυμίζει τον Ζιντάν. Αυτή τη στιγμή τραβάει όλη την ομάδα στις πλάτες του. Πιστεύω ότι είναι παγκόσμιας κλάσης. Και όταν τον ακούς να μιλάει εκτός γηπέδου, διαπιστώνεις ότι διαθέτει μια απίστευτη ηρεμία και ωριμότητα.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν ανησυχώ για την Αργεντινή. Δεν κοιτάζω την Αργεντινή και σκέφτομαι ότι είναι καλύτερη από εμάς. Πιστεύω ότι, παίκτη προς παίκτη, είμαστε καλύτερη ομάδα.

Ξέρετε τι μου αρέσει σε αυτή την Eθνική Αγγλίας αυτή τη στιγμή; Έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές. Διαθέτουμε μια πολύ καλή ομάδα, αλλά νιώθω ότι όλα πηγαίνουν με το μέρος μας. Μου δίνει την αίσθηση ότι αυτή είναι η στιγμή της Αγγλίας».