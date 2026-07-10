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Η απόφαση βασίζεται στη μακροχρόνια γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των δύο κρατών που προκλήθηκε από τον πόλεμο για τα νησιά Φώκλαντ το 1982.

Η διεθνής ομοσπονδία αποφεύγει συστηματικά να ορίζει διαιτητές από χώρες με ιστορικά φορτισμένες διαμάχες με τις διαγωνιζόμενες ομάδες για να διασφαλίσει την αμεροληψία.

Η ίδια πολιτική περιορισμών εφαρμόζεται αντίστοιχα και για τους Αργεντινούς διαιτητές σε παιχνίδια της Αγγλίας, ανεξάρτητα από την αγωνιστική τους επάρκεια.

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Η FIFA, πέρα από τα αμιγώς αθλητικά κριτήρια, συνεκτιμά και τις πολιτικές ή ιστορικές ευαισθησίες για να διασφαλίσει την απόλυτη ουδετερότητα. Ανακοινώνοντας τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης του Μουντιάλ 2026, έγινε γνωστό ότι οι Άγγλοι διαιτητές Μάικλ Όλιβερ και Άντονι Τέιλορ δεν θα σφυρίξουν σε αγώνα της Αργεντινής λόγω της γεωπολιτικής αντιπαλότητας των δύο χωρών γύρω από ένα ευαίσθητο εθνικό θέμα.

Γιατί οι δύο Άγγλοι διαιτητές δεν μπορούν να σφυρίξουν παιχνίδια της Αργεντινής

Το 1982, η σύγκρουση για τα νησιά Φώκλαντ ή Μαλδίβες άφησε ένα βαθύ, ανεξίτηλο τραύμα στις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Αργεντινής. Ο πόλεμος κράτησε 74 ημέρες και κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες στρατιώτες και από τις δύο πλευρές. Για την Αργεντινή, η ήττα δεν ήταν απλώς στρατιωτική· ήταν εθνική πληγή που παραμένει ζωντανή στη συλλογική μνήμη. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν μια επιβεβαίωση κυριαρχίας σε μια περιοχή που εξακολουθεί να αποτελεί σημείο έντασης.

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Το παράδειγμα του Φρανσουά Λετεσιέ στον αγώνα Αργεντινής-Αιγύπτου στη φάση των «16» είναι χαρακτηριστικό. Παρά τη σκληρή αθλητική αντιπαλότητα Γαλλίας-Αργεντινής, δεν υπήρχε κανένα γεωπολιτικό εμπόδιο για να σφυρίξει Γάλλος διαιτητής. Αντίθετα, ένας Άγγλος δεν θα μπορούσε να οριστεί ούτε θεωρητικά. Η FIFA αποφεύγει να τοποθετήσει διαιτητές από χώρες που έχουν ανοιχτές ή ιστορικά φορτισμένες διαμάχες με τις ομάδες που αγωνίζονται.

Το ίδιο συνέβη και στο Μουντιάλ του 2022. Ο Άντονι Τέιλορ, ένας από τους κορυφαίους διαιτητές της εποχής του, θεωρούνταν φαβορί για τον τελικό. Όμως ο τελικός ήταν Αργεντινή-Γαλλία. Η FIFA απέκλεισε αμέσως το ενδεχόμενο να σφυρίξει Άγγλος διαιτητής έναν αγώνα της Αργεντινής, ανεξάρτητα από το πόσο κατάλληλος ήταν αγωνιστικά. Η ιστορία υπερίσχυσε της αξιολόγησης.

Ο Άντονι Τέιλορ – Reuters

Η FIFA θεωρεί πως η παρουσία Άγγλου διαιτητή σε αγώνα της Αργεντινής θα μπορούσε να δημιουργήσει ζήτημα αντίληψης ουδετερότητας, ανεξάρτητα από τις πραγματικές προθέσεις του εκάστοτε διαιτητή. Όπως γίνεται αντιληπτό, το ίδιο ισχύει και για το αντίθετο, δηλαδή ένας Αργεντίνος διαιτητής δεν επιτρέπεται να σφυρίξει σε αγώνα των «Τριών Λιονταριών».

Έτσι, αν ο Μάικλ Όλιβερ ή ο Άντονι Τέιλορ θέλουν να διεκδικήσουν το όνειρο της διαιτησίας στον τελικό του Μουντιάλ 2026, θα χρειαστούν και την κατάλληλη εξέλιξη στο τουρνουά. Η Αγγλία ή η Αργεντινή δεν θα πρέπει να βρίσκονται στον δρόμο τους, με τη Νορβηγία και την Ελβετία να αποτελούν δύο πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να αφήσουν ανοιχτό το ενδεχόμενο.