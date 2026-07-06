Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Χάρι Κέιν δεν είχε κουράγιο ούτε να μιλήσει μετά το τέλος του αγώνα της Αγγλίας με το Μεξικό, που βρήκε του Άγγλους να πανηγυρίζουν την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Ο Χάρι Κέιν βρήκε δίχτυα με πέναλτι στο 60′ και έφτασε τα 6 γκολ στο φετινό Μουντιάλ, όντας με διαφορά ο κορυφαίος παίκτης της Αγγλίας.

Advertisement

Advertisement

Μετά το τέλος του αγώνα, ο σέντερ φορ της Μπάγερν Μονάχου ήταν τόσο εξουθενωμένος που δεν είχε κουράγιο ούτε για δηλώσεις.

Για την ακρίβεια, προσπάθησε να μιλήσει στους δημοσιογράφους, αλλά είχε χάσει τη φωνή του