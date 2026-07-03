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Οι πελάτες παραπονέθηκαν για την ποιότητα του φαγητού και επιτέθηκαν λεκτικά στο προσωπικό, ενώ ένας εξ αυτών έσπρωξε βίαια μια σερβιτόρα προκαλώντας της τραυματισμό.

Η διεύθυνση του εστιατορίου κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και δημοσιοποίησε φωτογραφίες των δραστών από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για την προειδοποίηση άλλων επιχειρήσεων.

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Μια απίστευτη εμπειρία έζησαν οι υπεύθυνοι και οι εργαζόμενοι του γνωστού εστιατορίου «Aegean Breeze Seafood & Steak House» στην Αγγλία, όταν ήρθαν αντιμέτωποι με μια παρέα επιθετικών πελατών που αρνήθηκαν πεισματικά να πληρώσουν τον λογαριασμό.

Έφαγαν αστακούς, έσπρωξαν σερβιτόρα και έγιναν καπνός

Μια παρέα έξι ατόμων επισκέφτηκε στις 27 Ιουνίου το κατάστημα και παρήγγειλε ακριβά πιάτα, ανάμεσα στα οποία αστακούς και άλλα θαλασσινά, συνοδεία ποτών.

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Παρόλο που κατανάλωσαν κανονικά ό,τι τους σερβιρίστηκε, άρχισαν να παραπονούνται για την ποιότητα των πιάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, ισχυρίστηκαν χαρακτηριστικά ότι ο αστακός είχε «γήινη γεύση», παρομοιάζοντάς την με χώμα.

Θέλοντας να εκτονώσει την ένταση, ο διευθυντής του εστιατορίου, Πολ Φόκνερ, πρότεινε στο τραπέζι να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο πιάτο από τον λογαριασμό, μειώνοντας το κόστος κατά 79 λίρες (περίπου 92 ευρώ). Ωστόσο, η παρέα απέρριψε την προσφορά.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, με τους πελάτες να γίνονται ιδιαίτερα εχθρικοί και να επιτίθενται λεκτικά στο προσωπικό. Παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων να ηρεμήσουν τα πνεύματα –και ενώ οι υπόλοιποι θαμώνες του μαγαζιού είχαν αρχίσει να ενοχλούνται φανερά– οι έξι «τζαμπατζήδες» αποχώρησαν με τη βία από το σημείο, αφήνοντας απλήρωτο το τραπέζι.

Μάλιστα, πάνω στον καυγά – και προσπαθούσαν να φύγουν από το εστιατόριο χωρίς να πληρώσουν – ένας από τους άνδρες έσπρωξε με τόση βία μια σερβιτόρα, με αποτέλεσμα η κοπέλα να υποστεί μώλωπα στο χέρι.

Το Aegean Breeze, το οποίο σερβίρει μια ποικιλία από ψάρια, μπριζόλες και πίτσα, άνοιξε στο κέντρο της πόλης πριν από περίπου 10 μήνες και έχει λάβει υψηλή βαθμολογία στο TripAdvisor.

Ο Πολ Φόκνερ είπε ότι το εστιατόριο δεν είχε ξαναδεί ποτέ συμπεριφορά και ότι οι πελάτες του ήταν «γενικά καλοσυνάτοι».

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Μετά το περιστατικό η επιχείρηση δημοσίευσε φωτογραφίες των συγκεκριμένων πελατών στο διαδίκτυο για να «προειδοποιήσει και να βοηθήσει άλλες επιχειρήσεις».

Σε ανάρτησή του, το εστιατόριο ανέφερε: «Κοινοποιούμε εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για να βοηθήσουμε άλλες τοπικές επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν αυτά τα άτομα και να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς πιστεύουμε ότι επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια».

«Θα θέλαμε επίσης να ζητήσουμε ειλικρινά συγγνώμη από όλους τους πελάτες μας που δείπνησαν μαζί μας εκείνη την ώρα και ήταν μάρτυρες του περιστατικού. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να ήταν δυσάρεστο να το βλέπουν.»

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«Αυτά τα άτομα δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτα στο εστιατόριό μας και το θέμα έχει αναφερθεί στην αστυνομία , η οποία τώρα ασχολείται με το περιστατικό» ανέφερε η ανάρτηση του εστιατορίου.

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