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Η νίκη της Αγγλίας κόντρα στην Κροατία έφερε ενθουσιασμό στις τάξεις των Άγγλων οπαδών, οι οποίοι είδαν την ομάδα τους να παίζει όμορφο ποδόσφαιρο και στο τέλος του ματς του Μουντιάλ τραγούδησαν Oasis για να αποθεώσουν τους παίκτες.

Sonó WONDERWALL de @oasis al finalizar el partido entre Inglaterra vs Croacia hoy en la Copa Mundial 2026 #madferit pic.twitter.com/7j2DNTSdJC Advertisement Advertisement June 17, 2026

Όταν ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη οι παίκτες πήγαν προς τους Άγγλους οπαδούς για να τους ευχαριστήσουν για την δυναμική τους παρουσία. Τότε από τα ηχεία ξεκίνησε να παίζει το «Wonderwall» των Oasis και άμεσα όλοι ακολούθησαν το ρυθμό του.

Παίκτες και οπαδοί τραγούδησαν με πάθος το συνυφασμένο και με το ποδόσφαιρο τραγούδι του θρυλικού συγκροτήματος από το Μάντσεστερ. Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε θύμισε Αγγλία και δεδομένα είναι αυτή που αξίζει σε μία τόσο σπουδαία διοργάνωση.

Οι φίλοι των Άγγλων μετά τη νίκη και κυρίως την εντυπωσιακή εμφάνιση της ομάδας του Τούχελ αρχίζουν ήδη να ονειρεύονται την κατάκτηση, κάτι που σε κάθε διοργάνωση ζητούν και ελπίζουν φέτος να έχει έρθει η ώρα τους να πανηγυρίσουν σαν τρελοι.

Σίγουρα αν γίνει κάτι τέτοιο οι στιγμές που θα ακολουθήσουν θα μείνουν στην ιστορία.