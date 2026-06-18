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Ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε το ρεκόρ γκολ του Γκάρι Λίνεκερ, ενώ οι Τζουντ Μπέλιγχαμ και Μάρκους Ράσφορντ διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

Ο Τούχελ ζήτησε από τους παίκτες του να αποβάλουν το άγχος, να επιδείξουν θάρρος και να αγωνιστούν χωρίς φόβο στο δεύτερο μέρος.

Ο Ντέκλαν Ράις αντικαταστάθηκε προληπτικά λόγω ενοχλήσεων στη μέση και τον δικέφαλο, με τον προπονητή να εκφράζει την αισιοδοξία του για την κατάστασή του.

Παρά το αρχικό άγχος που οδήγησε σε πολλές πάσες προς τα πίσω, η ομάδα κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό και να φτάσει στη σημαντική νίκη.

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Ο Χάρι Κέιν αποκάλυψε ότι τα λόγια του Τόμας Τούχελ στα αποδυτήρια, στο ημίχρονο του αγώνα, έδωσαν στην Αγγλία το «μπουστ» για να ξεκινήσει με νίκη στο Μουντιάλ 2026. Ο Γερμανός τεχνικός κάλεσε τους παίκτες του χαλαρώσουν και να δείξουν τις πραγματικές τους δυνατότητες. Και έτσι, η λήξη του αγώνα με την Κροατία βρήκε την Αγγλία να πανηγυρίζει μια σημαντική νίκη με 4-2.



Παρότι η Κροατία απάντησε στο γκολ της Αγγλίας, με τον Κέιν να φτάνει το ρεκόρ του Γκάρι Λίνεκερ σε γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ χάρη σε ένα πέναλτι και μια κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ του Ντέκλαν Ράις, η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε. Οι Άγγλοι απάντησαν με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ να τους δίνει ξανά το προβάδισμα και τον Μάρκους Ράσφορντ να σφραγίζει το τρίποντο με γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

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«Μας είπε να απελευθερωθούμε, να ηρεμήσουμε και να βγούμε να παίξουμε. Μας ρώτησε: “Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί; Δείξτε στον κόσμο ποιοι μπορούμε να γίνουμε”», είπε ο Κέιν για την εμψυχωτική ομιλία του Τούχελ.

«Βγήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με φουλ ένταση και δεν μπορούσαν να μας αντιμετωπίσουν. Αυτό είναι το επίπεδο που πρέπει να διατηρούμε σε κάθε παιχνίδι. Ο τρόπος με τον οποίο ελέγξαμε τον αγώνα μόλις περάσαμε μπροστά στο σκορ ήταν εξαιρετικός. Δεν φάνηκε ποτέ ότι κινδυνεύαμε πραγματικά και στη συνέχεια σκοράραμε στην αντεπίθεση. Υπήρξε ένα διάστημα όπου θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει τρία ή τέσσερα γκολ. Συγχαρητήρια σε όλους: ήταν το πρώτο παιχνίδι του τουρνουά και μια σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο.»

Ο Μπέλιγχαμ πρόσθεσε: «Δεν ήταν από εκείνες τις ομιλίες με δράματα ή φωνές· ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η ομάδα. Έχουμε ένα ώριμο σύνολο με σπουδαίους ηγέτες. Όλοι γνώριζαν το επίπεδο στο οποίο έπρεπε να φτάσουμε. Το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου μάς έδωσε μια εξαιρετική βάση.»

Υπήρξαν ανησυχίες όταν ο Ράις αντικαταστάθηκε προληπτικά στο δεύτερο ημίχρονο και ο Τούχελ δήλωσε ότι ο μέσος της Άρσεναλ ένιωσε ενόχληση στο κάτω μέρος της πλάτης και στο πάνω μέρος του δικεφάλου.

«Ένιωσε μια ενόχληση και δεν ήθελα να πάρω κανένα ρίσκο. Δεν ήθελα ποτέ να βγάλω τον Ντέκλαν, αλλά ήταν η κατάλληλη στιγμή για να τον προστατεύσουμε», είπε ο Τούχελ. «Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Ο Ντέκλαν με καθησύχασε στο τέλος λέγοντάς μου: “Είμαι καλά, είμαι καλά”. Γνωρίζω το είδος της ενόχλησης και θα το διαχειριστούμε κατάλληλα.»

Ο προπονητής της Αγγλίας παραδέχτηκε ότι οι παίκτες του ήταν κάπως αγχωμένοι, παρότι βρέθηκαν δύο φορές μπροστά στο σκορ, και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ομάδα θα βγει πιο δυνατή μέσα από αυτή την εμπειρία.

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«Μερικές φορές, όταν θέλεις τόσο πολύ να κάνεις τα πάντα τέλεια, το παρακάνεις και αρχίζεις να σκέφτεσαι υπερβολικά», είπε. «Τελικά, όταν υπήρχε αμφιβολία, επιλέγαμε να γυρίσουμε την μπάλα προς τα πίσω, τόσο με όσο και χωρίς κατοχή. Παίξαμε υπερβολικά πολλές πάσες προς τα πίσω και επιστρέψαμε την μπάλα στον τερματοφύλακά μας πάρα πολλές φορές. Μας πήρε χρόνο να βρούμε την αυτοπεποίθησή μας. Γι’ αυτό είπα ότι ίσως είναι και φυσιολογικό. Ελπίζαμε ότι τα γκολ θα μας βοηθούσαν να λυθούμε, αλλά δεν συνέβη.»

Αναφερόμενος στην ομιλία του στο ημίχρονο, ο Τούχελ πρόσθεσε:

«Τους είπα να ηρεμήσουν. Είχαμε μόλις δεχτεί γκολ. Να ηρεμήσουν και να ελέγξουν τα νεύρα τους. Και τους ενθάρρυνα να παίξουν με τον δικό μας τρόπο. Τους είπα ότι η άποψή μου γι’ αυτούς, μετά από τις τελευταίες 17 ημέρες, δεν θα αλλάξει ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Θέλω να το κάνουν με τον δικό τους τρόπο. Με τον δικό μας τρόπο. Θέλω να είναι γενναίοι, θαρραλέοι και επίμονοι, να πιέζουν ψηλά και να παίξουν χωρίς φόβο. Να τολμήσουν.»

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