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Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 3/7 στην περιοχή σταθμός Λαρίσης, καθώς ένας νεαρός άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου.

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στον σταθμό Λαρίσης

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στη συμβολή των οδών Δεληγιάννη και Μεταξά, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα.

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Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές. Παραμένει άγνωστο εάν ο θάνατος του αλλοδαπού αποδίδεται σε αυτοκτονία ή κάποιο ατύχημα.

Στο σημείο έσπευσε μία μηχανή και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, ήταν αργά για τον νεαρό άνδρα, καθώς είχε ήδη χάσει τη ζωή του.