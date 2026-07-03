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Ακόμη ένα περιστατικό αυθαίρετης χρέωσης από οδηγό ταξί σημειώθηκε στην Αθήνα, καθώς ένας οδηγός που δεν διέθετε νόμιμη επαγγελματική άδεια απαίτησε 170 ευρώ από τουρίστες για τη διαδρομή από το Αεροδρόμιο έως την Ακρόπολη.

Οι τουρίστες, οι οποίοι είχαν μόλις αφιχθεί στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», προχώρησαν σε καταγγελία, αναφέροντας ότι επιβιβάστηκαν σε ταξί με προορισμό την Ακρόπολη.

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Σύμφωνα με την καταγγελία, ο οδηγός ζήτησε το ποσό των 170 ευρώ για μια διαδρομή που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα ξεπερνούσε τα 40 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι το αντίτιμο που απαίτησε ήταν υπερτετραπλάσιο του κανονικού.

Έπειτα από την καταγγελία, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση τόσο του οδηγού όσο και του οχήματος. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός δεν κατείχε νόμιμη επαγγελματική άδεια.

Το συγκεκριμένο περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά αντίστοιχων παραβάσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, ενισχύοντας την εικόνα αυξημένων φαινομένων ανομίας που συνδέονται με τον κλάδο των ταξί.

Ανάλογα περιστατικά καταγράφονται συχνά στην Αθήνα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η τουριστική κίνηση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Οι τουρίστες αποτελούν συχνά εύκολους στόχους, καθώς δεν γνωρίζουν τις εύλογες χρεώσεις για μια τέτοια διαδρομή ή είναι εξοικειωμένοι με υψηλότερα κόμιστρα στις χώρες από τις οποίες προέρχονται.