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Οι κάμερες εγκαταστάθηκαν στα σημεία συμβολής με την οδό Ε.

Κοκκινοπούλου και τη Λεωφόρο Μεσογείων για την καταγραφή παραβιάσεων ερυθρού σηματοδότη.

Το σύστημα επιτηρεί όλες τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας σε αυτά τα επιβαρυμένα σημεία, στοχεύοντας στον περιορισμό των επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.

Η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη επισύρει αυστηρά πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Οι θέσεις των νέων καμερών έχουν ήδη καταχωρηθεί σε εφαρμογές πλοήγησης, ενημερώνοντας τους οδηγούς για την παρουσία των συστημάτων ελέγχου.

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Δύο ακόμη κομβικές διασταυρώσεις της Αθήνας εντάσσονται στο δίκτυο διαρκούς ηλεκτρονικής επιτήρησης, καθώς συνεχίζεται η εγκατάσταση με τις νέες «έξυπνες» κάμερες της Τροχαίας σε σημεία αυξημένης κυκλοφορίας και υψηλής παραβατικότητας.

Το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής και των αρμόδιων αρχών για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με έμφαση στους βασικούς οδικούς άξονες που εξυπηρετούν το κέντρο της πρωτεύουσας. Ήδη λεωφόροι όπως η Βασιλίσσης Σοφίας και η Συγγρού παρακολουθούνται μέσω σύγχρονων συστημάτων ελέγχου, ενώ πλέον στο επίκεντρο μπαίνει και η Λεωφόρος Κατεχάκη.

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Οι νέες κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε δύο από τις σημαντικότερες και πιο επιβαρυμένες διασταυρώσεις της λεωφόρου, με βασικό στόχο την καταγραφή παραβιάσεων ερυθρού σηματοδότη και την αποτροπή επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.

Το πρώτο σημείο αφορά τη διασταύρωση της Κατεχάκη με την οδό Ε. Κοκκινοπούλου, όπου το σύστημα καλύπτει όλες τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Οι κάμερες επιτηρούν τόσο τα δύο ρεύματα της Κατεχάκη όσο και τις κινήσεις από και προς την Ε. Κοκκινοπούλου και την οδό Πίνδου.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό κυκλοφοριακά σημείο, όπου η κίνηση από την Περιφερειακή Υμηττού συναντά τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη, δημιουργώντας συχνά συνθήκες αυξημένου κινδύνου. Η παρουσία τροχονόμων είναι ήδη συχνή στην περιοχή, με τις νέες κάμερες να προσθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου και ασφάλειας.

Ανάλογη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε και στη διασταύρωση της Κατεχάκη με τη Λεωφόρο Μεσογείων, κοντά στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Εκεί, οι εγκατεστημένες κάμερες καλύπτουν τόσο την άνοδο και την κάθοδο της Κατεχάκη όσο και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Μεσογείων.

Η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, με αποτέλεσμα να καταγράφονται συχνά παραβιάσεις φωτεινού σηματοδότη από οδηγούς που επιχειρούν να μειώσουν τον χρόνο μετακίνησής τους. Οι νέες υποδομές αποσκοπούν στον περιορισμό αυτών των φαινομένων και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, τα νέα σημεία ελέγχου έχουν ήδη καταχωρηθεί σε εφαρμογές πλοήγησης όπως το Waze, επιτρέποντας στους χρήστες να ενημερώνονται για την παρουσία τους σε πραγματικό χρόνο.

Με την εγκατάσταση των καμερών στην Κατεχάκη, ένας ακόμη κρίσιμος οδικός άξονας της πρωτεύουσας εντάσσεται στη νέα στρατηγική ελέγχου των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, οι οποίες συγκαταλέγονται στις σοβαρότερες τροχαίες παραβάσεις.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη επισύρει πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για έξι μήνες, ενώ σε νέα υποτροπή το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και η αφαίρεση της άδειας μπορεί να διαρκέσει έως και έναν χρόνο.