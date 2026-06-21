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Η ίδια είχε ενταχθεί στο συμβούλιο το 2024 ως ανεξάρτητη διευθύντρια μετά την ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης του ομίλου.

Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται από τη διακριτική στάση που τηρεί η ίδια διαχρονικά αποφεύγοντας τη δημόσια έκθεση.

Η Αθηνά Ωνάση έχει επιλέξει να δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο της ιππασίας, διατηρώντας μια συστηματικά χαμηλή παρουσία στη δημόσια ζωή.

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Η Αθηνά Ωνάση δεν χρειάστηκε ποτέ να μιλήσει πολύ για να προκαλέσει ενδιαφέρον. Στην πραγματικότητα, συμβαίνει συνήθως το αντίθετο: κάθε φορά που εμφανίζεται, αποχωρεί ή απλώς αλλάζει διακριτικά πορεία, η δημόσια προσοχή στρέφεται επάνω της ακριβώς επειδή η ίδια έχει επιλέξει να ζει σχεδόν εκτός κάδρου.

Η αποχώρησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Groupe Casino, του ιστορικού γαλλικού ομίλου λιανεμπορίου, ήρθε να προστεθεί σε αυτή τη μακρά ακολουθία κινήσεων χαμηλού προφίλ. Η επίσημη αιτιολογία περιορίζεται στους «προσωπικούς λόγους». Τίποτε περισσότερο. Καμία δημόσια δήλωση, καμία εξήγηση, καμία προσπάθεια να δοθεί αφήγημα.

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Και αυτό, στην περίπτωση της Αθηνάς Ωνάση, είναι από μόνο του είδηση.

Η παρουσία της στη Groupe Casino είχε προκαλέσει ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή. Δεν επρόκειτο απλώς για ακόμη ένα μέλος ενός διοικητικού συμβουλίου. Ήταν η τελευταία άμεση απόγονος του Αριστοτέλη Ωνάση, μια γυναίκα που συνδέεται με ένα από τα πιο φορτισμένα ονόματα του διεθνούς πλούτου, αλλά που σε όλη της την ενήλικη ζωή έχει κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τον δημόσιο ρόλο της «κληρονόμου».

Η είσοδός της στο ΔΣ του γαλλικού ομίλου είχε γίνει το 2024, σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Groupe Casino, μετά τη μεγάλη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και την αλλαγή ελέγχου του ομίλου. Η Αθηνά Ωνάση εμφανιζόταν ως ανεξάρτητη διευθύντρια, με συμμετοχή και στην επιτροπή διακυβέρνησης και κοινωνικής ευθύνης.

Η αποχώρησή της, λοιπόν, δεν είναι μόνο εταιρική σημείωση. Είναι μια κίνηση που διαβάζεται μέσα από το ιδιαίτερο βάρος του ονόματός της, αλλά και μέσα από τη μόνιμη απουσία της από τη δημόσια σκηνή.

Στα ξένα μέσα, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε ακριβώς σε αυτό το στοιχείο. Η γαλλική οικονομική ενημέρωση σημείωσε την αποχώρηση ως ένα σύντομο πέρασμα της Αθηνάς Ωνάση από τον όμιλο Casino. Η La Minute Riches τη χαρακτήρισε με τον γνώριμο για εκείνη τρόπο: «δισεκατομμυριούχο και αόρατη», επισημαίνοντας ότι έφυγε επισήμως για προσωπικούς λόγους, ενώ ανεπίσημα παραμένει «ολικό μυστήριο». Το Greek City Times στάθηκε επίσης στη διακριτική αποχώρηση, στο γεγονός ότι δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις και στο ότι η κίνηση αυτή αναζωπύρωσε τις εικασίες γύρω από την προσωπική και επιχειρηματική της πορεία.

Το σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό που επισήμως έχει αναφερθεί. Δεν υπάρχει δημόσια πληροφορία που να συνδέει την αποχώρηση με ρήξη, σύγκρουση, εταιρική διαφωνία ή κάποια άλλη επιχειρηματική εξέλιξη. Υπάρχει μόνο η φράση «προσωπικοί λόγοι» και η συνηθισμένη σιωπή της ίδιας.

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Η Αθηνά Ωνάση γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1985. Είναι κόρη της Χριστίνας Ωνάση και του Τιερί Ρουσέλ και εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση. Μετά τον θάνατο της μητέρας της, όταν ήταν ακόμη παιδί, μεγάλωσε κυρίως μακριά από την Ελλάδα και ακόμη πιο μακριά από τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική και διεθνής κοινή γνώμη αντιλαμβανόταν το όνομα Ωνάση.

Η ενηλικίωσή της συνοδεύτηκε από τεράστιο ενδιαφέρον για την περιουσία, την κληρονομιά και τη θέση της μέσα στον μύθο μιας οικογένειας που σημάδεψε τον 20ό αιώνα. Όμως η ίδια επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο από εκείνον που πολλοί περίμεναν. Αντί για δημόσια ζωή, επέλεξε την απόσταση. Αντί για συνεντεύξεις, τη σιωπή. Αντί για κοινωνική έκθεση, την ιππασία.

Για περισσότερα από 20 χρόνια κινείται στον κόσμο του show jumping. Έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, έχει συνδεθεί με διεθνείς ιππικούς αγώνες και το 2007 ίδρυσε το Athina Onassis Horse Show, έναν θεσμό που ξεκίνησε από τη Βραζιλία και στη συνέχεια συνδέθηκε με το Σεν Τροπέ. Διατηρεί επίσης επαγγελματικούς στάβλους στην Ολλανδία, σε έναν χώρο που φαίνεται να της ταιριάζει περισσότερο από οποιαδήποτε επιχειρηματική αίθουσα συνεδριάσεων: έναν χώρο όπου η παρουσία δεν χρειάζεται να μεταφράζεται σε δημόσια εξομολόγηση.

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Αυτό είναι ίσως και το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της. Η Αθηνά Ωνάση δεν είναι μια κληρονόμος που επιδιώκει τον μύθο. Είναι μια γυναίκα που μοιάζει να προσπαθεί να τον αποφύγει. Δεν έδωσε ποτέ την εικόνα ανθρώπου που επιθυμεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά το όνομα Ωνάση. Δεν επένδυσε σε δημόσια προβολή. Δεν εμφανίζεται συστηματικά σε κοσμικά γεγονότα. Δεν τροφοδοτεί τον Τύπο με δηλώσεις.

Οι εξαιρέσεις είναι λίγες και πολύ επιλεγμένες: ιππικοί αγώνες, κάποιες εμφανίσεις σε περιβάλλοντα όπου νιώθει οικειότητα, σπάνιες παρουσίες που περισσότερο επιβεβαιώνουν την απουσία της παρά την ανατρέπουν. Κάθε τέτοια εμφάνιση αντιμετωπίζεται σαν γεγονός, όχι επειδή η ίδια κάνει κάτι θεαματικό, αλλά επειδή έχει συνηθίσει τον κόσμο στην εξαφάνισή της.

Γι’ αυτό και η αποχώρηση από τη Groupe Casino δεν μπορεί να διαβαστεί απλώς σαν ένα τυπικό εταιρικό βήμα. Είναι άλλη μία κίνηση μιας γυναίκας που εμφανίζεται, αναλαμβάνει έναν ρόλο, αφήνει ελάχιστα ίχνη και στη συνέχεια αποσύρεται χωρίς επεξηγήσεις.

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Η σιωπή της, σε έναν κόσμο όπου όλοι σπεύδουν να εξηγήσουν τα πάντα, λειτουργεί σχεδόν προκλητικά. Όχι επειδή αποκαλύπτει κάτι. Αλλά επειδή αρνείται να αποκαλύψει.

Και ίσως αυτό να είναι το μόνο σταθερό δημόσιο χαρακτηριστικό της Αθηνάς Ωνάση: η επιμονή της να μην ανήκει στη δημοσιότητα, ακόμη κι όταν η δημοσιότητα επιμένει να την αναζητά.

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