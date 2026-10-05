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Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, ξέσπασε δημόσια, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους κατηγορουμένους και να «τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο».

Όσα δήλωσε η Κλειώ Μαζωνάκη

«Να τιμωρηθούν, να βρει το παιδί μου το δίκιο του, δεν μπορώ… Να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο», δήλωσε μιλώντας στο OPEN η μητέρα του τραγουδιστή που πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου έπειτα από επίσκεψη στο ιατρείο της Καρνεάδου για πλασμαφαίρεση.

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Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα ευρήματα από την έρευνα στα κινητά τηλέφωνα, οι καταθέσεις εργαζομένων στο ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και οι απολογίες των κατηγορουμένων.

Την ώρα που νέα στοιχεία έρχονται στο φως και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, για την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη το ζητούμενο παραμένει ένα: να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο του αγαπημένου τους προσώπου.