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Η Μαρία Μαζωνάκη σχολίασε την παρουσία της Πάολα στην κριτική επιτροπή του «The Voice», όπου ανέλαβε τη θέση του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη. Η αδελφή του τραγουδιστή μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», εκφράζοντας τη θετική της άποψη για την αντικατάσταση.

«Θεωρώ πως η Πάολα είναι μια άξια αντικαταστράτρια του Γιώργου στο The Voice. Τα όσα έχουμε πει με την Πάολα είναι μεταξύ μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Μαζωνάκη, αποφεύγοντας να αποκαλύψει περισσότερα για την επικοινωνία που είχε με την τραγουδίστρια.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αγάπη που εξακολουθεί να εισπράττει ο Γιώργος Μαζωνάκης από το κοινό, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι αυτή η ανταπόκριση για την οικογένειά του.

Το τελευταίο διάστημα, η Μαρία Μαζωνάκη έχει αναλάβει τη μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων του τραγουδιστή από το σπίτι όπου διέμενε στη Βούλα.

Μιλώντας για τη στάση του κόσμου απέναντι στον αδελφό της, δήλωσε: «Θέλω ο κόσμος να θυμάται τον Γιώργο σαν Γιώργο. Όλοι ξέρουν τι ήταν ο Γιώργος. Μας μιλάνε για την αγάπη τους για τον Γιώργο μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας δίνει δύναμη κι εμάς».