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Η Πάολα δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της στο επεισόδιο του The Voice το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, όταν άκουσε τη διαγωνιζόμενη να ερμηνεύει το τραγούδι «Εγώ σ’ αγάπησα εδώ».

Η Σοφία Κωστίδου, 18 ετών, από τις Σέρρες, επέλεξε να διαγωνιστεί με το συγκεκριμένο κομμάτι και κατάφερε να κάνει και τους τέσσερις coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους. Μάλιστα, ο Χρήστος Μάστορας σηκώθηκε από τη θέση του και τραγούδησε μαζί της.

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Η Πάολα παρακολουθούσε την ερμηνεία εμφανώς συγκινημένη, με δάκρυα στα μάτια. Όταν πήρε τον λόγο, εξήγησε πως το τραγούδι τής προκαλεί στενοχώρια, αλλά ταυτόχρονα της θυμίζει τη δύναμη που έχει αντλήσει μέσα από δύσκολες στιγμές.

«Με στενοχωρεί αυτό το τραγούδι, όπως και μου θυμίζει σε πολλές στιγμές πόσο δυνατή είμαι. Σε ευχαριστώ που το είπες απόψε», είπε χαρακτηριστικά στη διαγωνιζόμενη.