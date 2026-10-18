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Την τύχη του στο The Voice δοκίμασε ο Γιώργος Ζαμπέτας, εγγονός του αείμνηστου συνθέτη και δεξιοτέχνη του μπουζουκιού.

Παρότι μεγάλωσε με το λαϊκό τραγούδι και ασχολήθηκε με αυτό επί 23 χρόνια, ο Γιώργος Ζαμπέτας αποφάσισε να αλλάξει μουσική κατεύθυνση και να ακολουθήσει τη μεγάλη του αγάπη, τη ραπ.

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Η εμφάνισή του στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού του ΣΚΑΪ κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον του Πάνου Μουζουράκη και της Έλενας Παπαρίζου οι οποίοι ήταν δύο από τους τέσσερις coaches που γύρισαν τις καρέκλες τους. Τελικά, ο Γιώργος Ζαμπέτας βρέθηκε στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη, ο οποίος μπλόκαρε την Έλενα Παπαρίζου για να τον έχει στη δική του ομάδα.

Πριν ανέβει στη σκηνή, ο εγγονός του Γιώργου Ζαμπέτα συστήθηκε στους τηλεθεατές, μιλώντας για την προσωπική του διαδρομή, τις σπουδές του και τη σχέση του με τη μουσική.

Όπως αποκάλυψε, κατοικεί στο Αιγάλεω, έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Φυσικοθεραπεία, ενώ στη μουσική είναι αυτοδίδακτος.

«Είμαι ο Γιώργος Ζαμπέτας, κατοικώ στο Αιγάλεω, έχω σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Φυσικοθεραπεία και στη μουσική είμαι αυτοδίδακτος. Ασχολήθηκα με τη μουσική γιατί ήταν η μεγάλη μου αγάπη. Έχω κάνει 23 χρόνια λαϊκό και το άφησα για να κάνω αυτό που αγαπάω που είναι η ραπ. Είμαι αξιοκρατικός και δίκαιος άνθρωπος» ανέφερε χαρακτηριστικά.