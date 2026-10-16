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Η Ιωάννα Παλιοσπύρου αποκάλυψε ότι έχει κάνει καταγγελία στις αρχές για απειλητικά μηνύματα που δέχεται από αγνώστους στα social media, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει ποιος κρύβεται πίσω από τις εν λόγω απειλές.

Πιο συγκεκριμένα, η Ι. Παλιοσπύρου τόνισε για την επίθεση με βιτριόλι ότι θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε γειτονιά της Αθήνας και πρόσθεσε ότι το «θέμα με την συγκεκριμένη δράστη είναι ότι δεν έχει μετανιώσει και δεν έχει σωφρονιστεί».

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Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, δέχεται απειλητικά μηνύματα που τα έχει καταθέσει στις αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποκαλυφθεί ποιος ή ποιοι κρύβονται πίσω από τα συγκεκριμένα προφίλ.

«Όμως δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η φύση του μηνύματος. Όσοι έχουμε έκθεση στην δημοσιότητα δεχόμαστε απειλητικά μηνύματα», είπε η Ι. Παλιοσπύρου και πρόσθεσε για την φύση των μηνυμάτων: «Αναφέρονται στο είδος της επίθεσης με βιτριόλι και έχουν την φαντασίωση ότι εγώ δέχομαι ξανά την ίδια επίθεση και υποφέρω το ίδιο», είπε χαρακτηριστικά.