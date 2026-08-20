Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχθηκε ένα υβριστικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο περιείχε απειλές και δικαιολόγηση της εγκληματικής επίθεσης που υπέστη στο παρελθόν.

Η ίδια δημοσιοποίησε το συγκεκριμένο σχόλιο στον προσωπικό της λογαριασμό, αναδεικνύοντας τις ακραίες αντιδράσεις που αντιμετωπίζουν συχνά τα θύματα εγκληματικών ενεργειών διαδικτυακά.

Παρά τις συνεχείς σωματικές και λειτουργικές συνέπειες της επίθεσης, η Ιωάννα Παλιοσπύρου παραμένει προσηλωμένη στην προσωπική της εξέλιξη και στην προσφορά βοήθειας προς άλλους συνανθρώπους της.

Μέσω δικών της πρωτοβουλιών, θεσπίστηκε νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει την κάλυψη των εξόδων αποκατάστασης εγκαυματιών, οι οποίοι έχουν πέσει θύματα εγκληματικών ενεργειών, από τον ΕΟΠΥΥ.

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Πάνω από έξι χρόνια έχουν περάσει από την επίθεση με βιτριόλι που σημάδεψε για πάντα τη ζωή της Ιωάννας Παλιοσπύρου. Παρά την τεράστια προσπάθεια που έχει καταβάλει για να επανέλθει στην καθημερινότητά της, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές σωματικές και λειτουργικές συνέπειες.

Η ίδια, ωστόσο, έχει επιλέξει να προχωρήσει μπροστά, διατηρώντας τη δύναμη και την αισιοδοξία που έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν λείπουν, όμως, εκείνοι που αντιδρούν στις δημόσιες εμφανίσεις και στις αναρτήσεις της, φτάνοντας ακόμη και σε ακραίες τοποθετήσεις.

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Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα που έλαβε η Ιωάννα Παλιοσπύρου στο Instagram και αποφάσισε να δημοσιοποιήσει, απαντώντας στον αποστολέα με ψυχραιμία. Σε αυτό, ο χρήστης «εύχεται» να δεχθεί ξανά επίθεση με βιτριόλι όταν η δράστρια αποφυλακιστεί.

Ο χρήστης ανέφερε: «Μας ζάλισες κορίτσι μου, είναι πολύ σπαστικό συνέχεια να ανεβάζεις πράγματα άσχετα. Πόσο θα μου άρεσε να βγει η άλλη απ’ τη φυλακή να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι. Μας το παίζεις και κάποια όλη την ώρα, απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ πράγματα. Κάτσε λίγο στ’ αυγά σου. Ο κόσμος δεν έχει να φάει κι εσύ όλη την ώρα ανεβάζεις. Καλά σου έκανε και σου έριξε βιτριόλι. Φαντάζομαι πριν πως ήσουνα σπαστική γυναίκα, γι’ αυτό σου έριξε βιτριόλι. Πολύ καλά σου έκανε».

Instagram/ioanna_paliospirou

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου επέλεξε να αναδείξει δημόσια το μήνυμα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας έτσι μια εικόνα των ακραίων σχολίων που μπορεί να δεχθεί ένα θύμα εγκληματικής επίθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δημήτρη μου, γιατί έτσι παλικάρι μου; Αν πεθάνω εγώ, θα βελτιωθεί η δική σου ζωή;» αναρωτιέται στην ανάρτησή της.

Μετά την επίθεση, η Ιωάννα Παλιοσπύρου έχει μετατρέψει τη δική της δύσκολη διαδρομή σε αγώνα ενημέρωσης και στήριξης άλλων ανθρώπων. Στα 40 της χρόνια πλέον, έχει επικεντρωθεί στην προσωπική της εξέλιξη, στην εσωτερική της ισορροπία και στην προσφορά προς τους συνανθρώπους της.

Παράλληλα, έπειτα από δική της πρωτοβουλία και επίμονες προσπάθειες, θεσπίστηκε ειδική νομοθετική ρύθμιση, βάσει της οποίας ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τα έξοδα αποκατάστασης εγκαυματιών που έχουν πέσει θύματα εγκληματικών ενεργειών.