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Παράλληλα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών ενέκρινε την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν από το ιατρείο.

Ο ανακριτής εξετάζει κρίσιμες καταθέσεις εργαζομένων σχετικά με τη χορήγηση προποφόλης και την αναζήτηση αντιδότου κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης.

Ερευνάται επίσης μαρτυρία που υποστηρίζει ότι δόθηκαν οδηγίες στους εργαζομένους του ιατρείου να τηρήσουν κοινή γραμμή στις καταθέσεις τους πριν την ποινική διαδικασία.

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Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα στο σπίτι του τραγουδιστή, έπειτα από σχετική εντολή του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του.

Στο σπίτι βρίσκεται η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία είναι παρούσα κατά τη διάρκεια της έρευνας, ενώ οι αδελφές του έχουν μεταβεί στο γραφείο του δικηγόρου τους, Χαράλαμπου Λυκούδη.

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Στο μικροσκόπιο και τα ψηφιακά δεδομένα

Παράλληλα με την έρευνα, οι δικαστικές αρχές έχουν προχωρήσει και στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, έπειτα από σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών. Το αίτημα είχε υποβληθεί από τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα.

Η άρση αφορά συνολικά έξι κινητά τηλέφωνα, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB, τα οποία περιλαμβάνονται στα ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν κατά την αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Εκεί, στις 9 Σεπτεμβρίου, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.

Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο κατηγορουμένων γιατρών, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο.

Ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε μάλιστα άρση για το μέγιστο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα, ήτοι από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου.

Οι καταθέσεις που εξετάζει ο ανακριτής

Σημαντικά στοιχεία στην έρευνα θεωρείται ότι προσθέτουν οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο. Η αναισθησιολόγος που κατέθεσε στον ανακριτή επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από νοσηλεύτρια την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η νοσηλεύτρια την ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο στην προποφόλη, με την αναισθησιολόγο να απαντά ότι δεν υπάρχει.

Η κατάθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή, ενώ νοσηλεύτρια έχει καταθέσει ότι αναζήτησε αντίδοτο.

Παράλληλα, νέα μαρτυρία αναφέρεται σε οδηγία προς τους εργαζομένους να τηρούν κοινή γραμμή στις καταθέσεις τους πριν από την έναρξη της ποινικής διαδικασίας. Η μαρτυρία αυτή εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες που προηγήθηκαν της ανακοπής.

Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα, μια ακόμα νοσηλεύτρια επαναφέρει στο πεδίο της δικαστικής έρευνας, την προτροπή να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στο ιατρείο, κοινή γραμμή στο πλαίσιο της προανάκρισης και πριν κινηθεί η ποινική διαδικασία και ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών. «Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και θα πρέπει να έχουμε κοινή γραμμή» κατέθεσε η μάρτυρας.