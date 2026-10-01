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Αποχώρησε από την υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ο δεύτερος δικηγόρος της Ιωάννας Γκάκα, Νικόλαος Γ. Αλεξανδρής, καθώς αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας του δικηγορικού του γραφείου με τη γιατρό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου, η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεννόηση με την Ιωάννα Γκάκα, καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην υπόθεση δεν επιτρέπουν πλέον στο γραφείο να συνεχίσει την εκπροσώπησή της.

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«Κατόπιν συνεννοήσεως με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η αποχώρηση του Νικολάου Αλεξανδρή σημειώνεται μετά την προηγούμενη αποχώρηση και του άλλου συνηγόρου της γιατρού, με αποτέλεσμα να προκύπτουν νέα δεδομένα αναφορικά με τη νομική εκπροσώπησή της στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Dikastiko.gr