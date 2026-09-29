Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ράνια Τζίμα παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Νίκο Συρίγο, αναφερόμενη στην καθημερινότητά της ως εργαζόμενη μητέρα και τη σχέση με την κόρη της.

Η δημοσιογράφος εξέφρασε αμφιβολίες για την εκλογική πορεία του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, επισημαίνοντας την έλλειψη ολοκληρωμένου πολιτικού προγράμματος και συγκροτημένου πυρήνα.

Παράλληλα, η κυρία Τζίμα υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού μοιράζεται κοινές εκλογικές δεξαμενές με τον Αντώνη Σαμαρά και την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τέλος, η ίδια χαρακτήρισε δύσκολο το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να ξεπεράσει το ποσοστό του είκοσι τοις εκατό στις μελλοντικές εκλογικές αναμετρήσεις.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» μίλησε το πρωί της Τρίτης η Ράνια Τζίμα. Η 45χρονη ανκοργούμαν του MEGA υποδέχτηκε τον δημοσιογράφο Νίκο Συρίγο στο γραφείο της στις εγκαταστάσεις του MEGA στη λεωφόρου Συγγρού και απάντουσε σε μία σειρά από επίκαιρες ερωτήσεις δίνοντας ακόμα και κάποιες αναπάντεχες απαντήσεις.

Για τη 10χρονη κόρη που έχει αποκτήσει με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη: «Όσο μεγαλώνει η Ελένη νιώθω περισσότερες τύψεις γιατί είναι πιο εκφραστική. “Κάποια στιγμή στη φάση σύρραξη ΗΠΑ-Ιράν, ο Γαβριήλ ήταν σε ταξίδι, μπαίνω εγώ στο σπίτι 10 παρά το βράδυ, και μου λέει η Ελένη “πεινάω, θέλω τορτελίνια. Της λέω μήπως φάμε κάτι πιο γρήγορο να πάμε να σιγά σιγά κοιμηθούμε. «όχι θέλω» να λέει εκείνη.

Advertisement

Advertisement

Βάζω να φτιάξω τα τορτελίνια, ξεκινάω να της ετοιμάσω και το κολατσιό για το σχολείο, κι έχω το κινητό στην τσέπη με τα ακουστικά να συζητάω με το γραφείο για το αν χρειαζόμαστε ροή μέσα στη νύχτα, και μου λέει η Ελένη, “μαμά, πότε μπορώ να παντρευτώ;”. Της είπα ότι μέχρι τα 18 θα πρέπει να σου λέω τη γνώμη μου μετά τα 18 μπορεί να αποφασίσεις μόνη σου, αλλά δεν θα ήταν καλή ιδέα να βιαστείς. Και μου απαντάει, “ναι αλλά και αυτό που κάνεις εσύ δεν είναι πολύ καλή ιδέα”. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το παράδειγμά μας στα παιδιά.

Για τη Μαρία Καρυστιανού: «Δεν είμαι σίγουρη αν το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού θα φτάσει μέχρι τις κάλπες. Βλέπω ότι φθίνει, φθίνει διαρκώς. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επανασυγκροτήσει έναν πυρήνα ο οποίος να μπορεί να μεταδώσει ιδέες, ένα πιο ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα. Είναι ένα κόμμα που μπορεί να βγει από την εξίσωση, στην οποία θα μπει μετά βεβαιότητας το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, που θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί».

Ράνια Τζίμα: «Η Καρυστιανού μοιράζεται δεξαμενές με Σαμαρά και Κωνσταντοπούλου»

«Η κυρία Καρυστιανού έχει δεξαμενές που ξέρουμε με ποιους τις μοιράζεται» συνέχισε η Ράνια Τζίμα η οποία δεν είχε διστάσει να ασκήσει αιχμηρή κριτική στο θέμα των αμβλώσεων. «Μοιράζεται δεξαμενές με τον κύριο Σαμαρά, μοιράζεται δεξαμένες με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Οπότε αν δεν φτάσει μέχρι τις κάλπες ή φτάσει με μισή ανάσα, θα δούμε πώς θα μετακινηθούν αυτά τα πολιτικά ακροατήρια».

«Υπάρχει ταβάνι για τον Αλέξη Τσίπρα; Μπορεί να ξεπεράσει το 20%» ρώτησε τότε ο Νίκος Συρίγος. «Το βλέπω δύσκολο» περιορίστηκε να απαντήσει η Ράνια Τζίμα χαμογελώντας με νόημα.