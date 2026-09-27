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Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ φαίνεται πως άνοιξαν μια έντονη συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία εισόδου του κοινού στον συναυλιακό χώρο. Ορισμένοι θεατές ανέφεραν ότι, παρά το γεγονός πως διέθεταν εισιτήριο, αντιμετώπισαν σημαντικές καθυστερήσεις και συνωστισμό στις εισόδους.

Η εμφάνιση της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, με τις εικόνες από τις κερκίδες αλλά και την αρένα να αποτυπώνουν ένα κατάμεστο στάδιο. Ωστόσο, ενώ οι εντυπώσεις από το καλλιτεχνικό μέρος της βραδιάς ήταν ιδιαίτερα θετικές, ορισμένοι θεατές εξέφρασαν μέσω βίντεο που δημοσίευσαν στα social media τη δυσαρέσκειά τους για τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την είσοδο.

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Σε βίντεο που διαδόθηκε κυρίως μέσω TikTok, θεατές περιγράφουν τις δυσκολίες που υποστηρίζουν ότι αντιμετώπισαν κατά την άφιξή τους στο ΟΑΚΑ και ειδικότερα στον χώρο της silver arena. «Ξεφτίλα η συναυλία, πληρώσαμε για να μην μπούμε», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε μία από τις σχετικές αναρτήσεις. Σε άλλο βίντεο, με αφορμή τον έντονο συνωστισμό που καταγράφεται σε σημείο των πυλών εισόδου, ακούγεται η φράση: «έλα, πάρε το πραγματικό ΟΑΚΑ».

Οι συγκεκριμένες εικόνες προκάλεσαν αντιδράσεις, με αρκετούς χρήστες να ασκούν κριτική στον τρόπο με τον οποίο είχε οργανωθεί η είσοδος και στον χρόνο αναμονής που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν κάποιοι θεατές. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά των διοργανωτών.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μαρτυρία θεατή που βρισκόταν στην αρένα, στην αρχή παρουσιάστηκε δυσλειτουργία σε συγκεκριμένη πύλη. Όπως ανέφερε ο ίδιος, το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέχρι το τρίτο τραγούδι είχε καταφέρει να εισέλθει στον συναυλιακό χώρο.

Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρήστες που είχαν προηγουμένως δημοσιεύσει παράπονα σχετικά με την είσοδο εμφανίστηκαν αργότερα σε νέες αναρτήσεις μέσα από το ΟΑΚΑ, γεγονός που δείχνει ότι τελικά κατάφεραν να περάσουν στον χώρο της συναυλίας.

Σε κάθε περίπτωση, η συναυλία πραγματοποιήθηκε κανονικά, με το ΟΑΚΑ να γεμίζει από τους θαυμαστές της Άννας Βίσση, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Καθώς περνούσε η ώρα, το εσωτερικό του σταδίου γέμιζε σταδιακά από τις χιλιάδες θεατών που είχαν συγκεντρωθεί για τη συναυλία.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η ίδια η Άννα Βίσση παρατήρησε ότι ένα τμήμα της αρένας παρέμενε χωρίς κόσμο και απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους, ρωτώντας χαρακτηριστικά: «Παιδιά, εδώ γιατί είναι άδεια;».

Το συγκεκριμένο σημείο γέμισε λίγο αργότερα, καθώς περισσότεροι θεατές έφτασαν στις θέσεις τους. Από την εικόνα που διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η προσέλευση στις κερκίδες εξελίχθηκε ομαλά για όσους είχαν φτάσει νωρίς στο στάδιο, ακόμη και για εκείνους που προσήλθαν λίγο πριν τις 21:00, την ώρα δηλαδή που ήταν προγραμματισμένη η έναρξη του προγράμματος.