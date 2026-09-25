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Ο Σταμάτης Κραουνάκης ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Παρασκευής (25/9/2026) στο «Στούντιο 4», όπου συνομίλησε με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η μουσική, η επαγγελματική του διαδρομή, αλλά και πρόσωπα από τον χώρο του τραγουδιού.

Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφέρθηκε στην τελευταία επικοινωνία που είχαν, σημειώνοντας: «ήταν πολύ μεγάλο λάθος του που δεν πήγε να λύσει το όποιο θέμα είχε σε κάποια καλή κλινική. Είχαμε μιλήσει την προηγουμένη μέρα για να πάω στη συναυλία του για τα 33 χρόνια».

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Ο ίδιος μίλησε επίσης με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την Κατερίνα Λιόλιου, την οποία χαρακτήρισε μία από τις αγαπημένες του τραγουδίστριες, αναφερόμενος τόσο στις φωνητικές της ικανότητες όσο και στην παρουσία της στη σκηνή.

Από το Ηρώδειο και την Επίδαυρο μέχρι τις μικρές συναυλίες

Ο Σταμάτης Κραουνάκης έκανε αναδρομή και σε στιγμές της καριέρας του, υπογραμμίζοντας ότι για τον ίδιο η μουσική παραμένει η ουσία της δουλειάς του.

«Είμαι μουσικός, τα άλλα είναι παρελκόμενα. Βαρέθηκα να ανακυκλώνω τα χαρτιά και να παίζω πάλι σε μαγαζιά. Το κοινό στο Ηρώδειο μας συγκίνησε. Έχω παίξει με 10.000 θεατές στην Επίδαυρο και με χιόνι με 12 θεατές στην Αθήνα. Πάντα υπάρχει μια δικαιολογία όταν κάτι πάει χάλια», ανέφερε με χιούμορ.