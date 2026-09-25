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Η υλοποίηση του σχεδίου εμποδίζεται επί του παρόντος από τη σφράγιση της κατοικίας, η οποία δεν επιτρέπει την πρόσβαση στον χώρο της ταφής.

Παράλληλα, ο κανονισμός των δημοτικών κοιμητηρίων δεν προβλέπει την τοποθέτηση οστών κατοικιδίων σε οικογενειακούς τάφους, δημιουργώντας επιπλέον νομικά και πρακτικά εμπόδια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημο αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος.

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Στο επίκεντρο έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες η Αρίθα, η μαύρη σνάουζερ που συντρόφευσε για σχεδόν δέκα χρόνια τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς η οικογένεια του τραγουδιστή φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς των οστών της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, επιθυμία της οικογένειας είναι τα οστά της Αρίθα να μεταφερθούν από τον κήπο της κατοικίας του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα και να τοποθετηθούν σε ειδικό οστεοφυλάκιο στον οικογενειακό τάφο της οικογένειας στη Νίκαια.

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Η Αρίθα είχε ταφεί στον κήπο της μεζονέτας στη Βούλα μετά τον θάνατό της. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφερθεί στο παρελθόν με ιδιαίτερη συγκίνηση στη σχέση που είχε αναπτύξει μαζί της, χαρακτηρίζοντάς την «τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου» και λέγοντας πως «με έμαθε να αγαπάω».

Η πρόθεση που αποδίδεται στην οικογένεια είναι πλέον η Αρίθα να μεταφερθεί στον οικογενειακό τάφο στη Νίκαια, ώστε τα οστά της να βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τα μέλη της οικογένειας του τραγουδιστή.

Ωστόσο, το σχέδιο αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα πρακτικά και νομικά ζητήματα που πρέπει πρώτα να διευθετηθούν. Η κατοικία στη Βούλα εξακολουθεί να παραμένει σφραγισμένη. Αυτό σημαίνει ότι οι συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έχουν αυτή τη στιγμή πρόσβαση στον χώρο όπου βρίσκεται ο τάφος της Αρίθα.

Κατά συνέπεια, πριν εξεταστεί οποιαδήποτε διαδικασία εκταφής, θα πρέπει πρώτα να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στην κατοικία και στον κήπο της, ώστε να μπορεί να διερευνηθεί η δυνατότητα μεταφοράς των οστών. Παράλληλα, όμως, υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο αφορά το κατά πόσο επιτρέπεται από τον κανονισμό των δημοτικών κοιμητηρίων η τοποθέτηση οστών κατοικιδίου σε οικογενειακό τάφο.

Τι προβλέπει ο κανονισμός των κοιμητηρίων

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Super Κατερίνα», μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία για την τοποθέτηση των οστών της Αρίθα στον οικογενειακό τάφο στη Νίκαια.

Την ίδια στιγμή, ο αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού του Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Γιάνναρος, φέρεται να επισήμανε ότι μια τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας των κοιμητηρίων.

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Ο ισχύων κανονισμός του Δήμου Αθηναίων καθορίζει συγκεκριμένες κατηγορίες τάφων, καθώς και τους δικαιούχους ταφής στους οικογενειακούς τάφους. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αντιδήμαρχος, η ταφή της Αρίθα κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη φαίνεται να μην είναι δυνατή, καθώς κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει ειδικούς χώρους για την ταφή κατοικιδίων.

Η ίδια πρόβλεψη, όπως σημειώνεται, περιλαμβάνεται και στον κανονισμό των κοιμητηρίων Αθηνών, ο οποίος εφαρμόζεται και στους οικογενειακούς τάφους.

Έτσι, ακόμη και στην περίπτωση που ξεπεραστεί το πρώτο εμπόδιο και επιτραπεί η πρόσβαση στην κατοικία της Βούλας, παραμένει ανοιχτό το βασικό ερώτημα: εάν επιτρέπεται και, εφόσον επιτρέπεται, με ποια ακριβώς διαδικασία μπορούν να μεταφερθούν τα οστά της Αρίθα και να τοποθετηθούν σε οικογενειακό οστεοφυλάκιο στη Νίκαια.

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